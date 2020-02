Salvini ostal brez imunitete: Storil bom enako, takoj ko bom spet vladal

Za odvzem imunitete je potrebna navadna večina od skupno 319 članov senata, v katerem ima večino italijanska vladajoča koalicija.

Glasovanja so se vzdržali senatorji Salvinijeve Lige, ki so zapustili dvorano. "Vedel sem, da bo tak rezultat. Sem popolnoma miren in ponosen na to, kar sem storil kot notranji minister. Storil bom enako, takoj ko bom spet vladal," se je na glasovanje odzval Salvini.

Vodja desne Lige Salvini je pred dopoldansko razpravo v senatu na Facebooku zapisal, da gre v senat "z visoko dvignjeno glavo in mirno vestjo nekoga, ki je branil svojo deželo in ljudi". "Če se človek ni pripravljen boriti za svoje ideje, so ničvredne bodisi njegove ideje bodisi on," je dodal.

Salvini lani med 27. in 31. julijem 131 rešenim migrantom, ki so bili na ladji obalne straže Gregoretti, ni dovolil izkrcanja, dokler ni dosegel dogovora o njihovi prerazporeditvi z drugimi državami članicami EU.

Sodišče v Catanii ga je zato obtožilo zlorabe položaja. Salvini pa vztraja, da te odločitve ni sprejel kot posameznik, ampak sta jo podprla vlada in premier Giuseppe Conte. Tožilstvo na Siciliji je nato odprlo preiskavo razmer na ladji.

Po italijanski zakonodaji ministrom ni mogoče soditi za njihova dejanja v času mandata, razen če to odobri pristojni parlamentarni odbor. Ta je Salviniju odvzel imuniteto 20. januarja.

Če bo moral Salvini pred sodnika in bo spoznan za krivega, mu grozi do 15 let zapora.

To ni prvič, da se Salvini sooča z očitki zaradi zadrževanja migrantov na morju. Lani je sodišče odločilo, da bi mu morali soditi, ker ni dovolil izkrcanja 177 migrantov z ladje obalne straže Diciotti, a je senat obranil njegovo imuniteto.

Kot notranji minister je Salvini zasledoval strogo migracijsko politiko zaprtih pristanišč. Številni rešeni migranti so obtičali na ladjah pred italijanskimi pristanišči, dokler niso druge države članice EU privolile v njihovo sprejetje oziroma so našli drugo državo za izkrcanje.