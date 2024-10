Salva balističnih raket, več eksplozij: kako uspešen je bil iranski napad?

Izrael škodo po napadih še ocenjuje, zato uradnih poročil z izraelske strani o uspehu iranskega napada ni. Premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je iranski napad spodletel in da se bo Izrael Iranu močno maščeval. Izraelsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da neposrednih žrtev napada ni bilo, umrl pa da je eden od Palestincev na okupiranem Zahodnem bregu, ki so ga nesrečno zadele razbitine sestreljene iranske rakete.

Iran je po smrtih voditelja Hezbolaha Hasana Nasrale , poveljnika iranske revolucionarne garde Abbasa Nilforošana in voditelja Hamasa Ismaila Hanijeja vendarle "pritisnil na sprožilec" in uresničil grožnje Izraelu.

Izraelski uradniki so takoj po napadu povedali, da so uspeli sestreliti veliko večino iranskih raket. Izrael za boj zoper balistične izstrelke uporablja sisteme David's Sling (Davidova frača), Arrow-2 in -3 (puščica), medtem ko je Iron dome (železna kupola) namenjen prestrezanju raket krajšega dosega in granat. Z drugimi besedami, prilagojen je za napade Hamasa in Hezbolaha.

Tokratni napad je bil za spoznanje večji od aprilskega, ki je sledil kot odgovor na izraelski napad na območje iranskega konzulata v Damasku. Takrat je Iran izstrelil 110 balističnih in 30 vodenih raket, tokrat pa je bilo to število vsaj 180, čeprav so nekateri viri sprva poročali o celo 400 raket veliki salvi.

Prav tako v Teheranu trdijo, da so napadli tudi koncentracijo izraelskih sil ob libanonski meji in v Gazi, vendar posnetkov s tega območja za zdaj še ni. Kot je v navadi, si bosta obe strani prizadevali napad prikazati kot svoj uspeh in nasprotnikovo neučinkovitost.

Kot razkrivajo posnetki, je precejšnje število iranskih raket uspelo prebiti izraelski protiletalski ščit. BBC-jev dopisnik iz Jeruzalema je poročal, da je bilo zadetih nekaj vojaških baz ter tudi restavracije in šole. Na drugi strani pa je Iranska revolucionarna garda (IRGC) izjavila, da je kar 90 odstotkov njihovih izstrelkov zadelo tarče, ter da so prvič uporabili hipersonično orožje, rakete Fattah-1. IRGC je še navedla, da so napadli izključno vojaške cilje, predvsem tri letalske baze, koncentracijo kopenskih sil ter radarje in protiletalske sisteme.

Kako učinkoviti so bili izraelski zavezniki?

V aprilskem napadu so Izraelu na pomoč priskočile številne zaveznice, in sicer ZDA, Velika Britanija, Francija in Jordanija, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati pa so nudili obveščevalno podporo. Tokratni napad je bil nekoliko drugačen. Če se je aprilski napad javno napovedoval nekaj dni, se je tokrat javno obveščanje o neizbežnosti iranskega napada začelo le nekaj ur pred izstrelitvijo prvih raket. Je bil to razlog, da je bil iranski napad, vsaj kar se tiče prebijanja zračne obrambe, uspešnejši?

Kljub temu so sredstva, ki jih ima ameriška vojska na Bližnjem vzhodu, reagirala, poroča BBC. Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je bil iranski napad "premagan in neučinkovit". Dejal je, da je ukazal ameriškim silam v regiji, da pomagajo v obrambi Izraela in sestrelijo iranske rakete. Iz Pentagona so sporočili, da so rušilci ameriške mornarice izstrelili približno 12 prestreznih raket. Minister za obrambo Lloyd Austin je potrdil več uspešnih prestrezanj in napad označil za "nezaslišano dejanje agresije Irana". Objavljeni so tudi posnetki prestrezanj iranskih raket nad jordansko prestolnico Aman.