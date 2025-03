Sam veslal čez Pacifik, nekaj dni pred ciljem pa poklical pomoč

44-letni Aurimas Mockus se je na pot od San Diega v južni Kaliforniji do 12.000 kilometrov oddaljenega Brisbana na vzhodu Avstralije podal oktobra, na dan pa je veslal kar 12 ur in premagal tudi po 130 kilometrov. Ustavil ga je tropski ciklon Alfred, ki naj bi po napovedih v naslednjih dneh dosegel Queensland in Novi Južni Wales.

Po poročanju avstralskih medijev naj bi še v četrtek pričakoval, da bo najhujše kmalu mimo, a se je v petek nato veter še okrepil, pihal je s stalno hitrostjo 95 km/h, sunki pa so dosegali tudi 130 km/h. Ob izjemno visokih valovih, ki so premetavali "lupinico", na kateri je plul, je bil klic na pomoč tako edina razumna odločitev. Odposlal ga je v petek, na rešitev pa je moral počakati vse do ponedeljka, ko je v zgodnjih jutranjih urah do njega priplula ladja avstralske mornarice.