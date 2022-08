"Več dni oče ne more zagotoviti hrane. Moji bratje se ponoči zbujajo in jokajo, ker so lačni. Sama ne jem, saj tako hrano prihranim za brate in sestre," pravi najstnica. "Ko moji bratje in sestre prosijo za hrano, jokam. Odidem k sosedom in jih prosim za hrano. Včasih mi pomagajo in mi hrano dajo, včasih pa rečejo, da mi ne morejo dati ničesar."

Parishad , 15-letno dekle, ki živi v Afganistanu, je povedalo, da ne more hoditi v šolo, saj si njeni starši ne morejo privoščiti niti prehrane zanjo in za njene brate in sestre, kaj šele knjig in pisalnih potrebščin, ki jih potrebuje za študij.

Devet od deset deklic je povedalo, da so v zadnjem letu jedle manjše obroke, da so zaskrbljene zaradi izgube telesne teže in da jim primanjkuje energije za učenje, igro ali delo. Medtem je 46 odstotkov afganistanskih deklet izjavilo, da ne hodijo v šolo, kar je več kot dvakrat toliko kot fantov.

Skoraj osem od deset otrok je izjavilo, da so v zadnjem mesecu šli spat lačni, čeprav je bilo skoraj dvakrat bolj verjetno, da bodo lačne zaspale deklice kot dečki, poroča The Independent.

"Moji bratje se ponoči zbujajo in jokajo, ker so lačni."

Parishad je ob tem ljudi pozvala, da naj "moji družini- ter najbolj ranljivim otrokom in družinam-pomagajo z denarjem in hrano."

Povedala je še, da se je njeno življenje v zadnjem letu močno spremenilo, ker je bila njena družina izseljena iz doma, ker si niso mogli privoščiti najemnine. Ob tem doda: "Z veseljem bi hodila v šolo. Ko vidim druga dekleta, ki hodijo v šolo, si želim, da bi tudi jaz imela to možnost, temveč zaradi konstantnih selitev v šolo ne morem hoditi. Prav tako nimam nobenih pisalnih potrebščin in za nakup knjig potrebujem denar. Glede situacije ne morem ničesar storiti."

"Otroci dneve preživljajo v tovarnah, pobirajo smeti in čistijo domove, namesto da bi hodili v šolo"

Raziskovalci, ki so opravili intervjuje z vzgojitelji, so ugotovili, da več kot četrtina deklic kaže znake depresije, v primerjavi s 16 odstotki dečkov.

Približno 88 odstotkov otrok, ki so jih v zadnjem letu prosili, naj se poročijo, da bi izboljšali finančno stanje družine, je bilo deklic.

Talibani so maja omejili pravice žensk: ženskam so ukazali, naj si v javnosti zakrivajo obraz in naj poskušajo ostati doma. Na tiskovni konferenci v Kabulu je tiskovni predstavnik talibanov dejal, da bodo v družinah, kjer živijo tudi ženske, obiskali očeta ali najbližjega moškega družinskega člana in ga na koncu zaprli ali odpustili z državnih delovnih mest, če se ugotovi, da je ženska v družini kršila nove predpise.

Chris Nyamandi, direktor organizacije Save the Children v Afganistanu, je dejal: "Leto dni po prevzemu oblasti s strani talibanov je življenje otrok v Afganistanu grozljivo. Otroci noč za nočjo lačni zaspijo. So izčrpani in hirajo, ne morejo se igrati in učiti, kot so se včasih. Dneve preživljajo v tovarnah, pobirajo smeti in čistijo domove, namesto da bi hodili v šolo.

Ob tem poudari: "Dekleta nosijo glavno breme poslabšanja razmer, saj jim v dnevu manjka več obrokov, trpijo pa tudi zaradi izolacije in čustvene stiske. Ko fantje hodijo v šolo, one ostajajo doma. Ob tem pove, da je to humanitarna kriza, hkrati pa tudi katastrofa na področju otrokovih pravic. Rešitve ni mogoče iskati samo v Afganistanu, potrebno je, da jo iščejo svetovni politični voditelji."

Nyamandi je vlado Združenega kraljestva pozval, naj pokaže "ponovno zavezanost tem ranljivim otrokom, in sicer tako, da zagotovi takojšnje humanitarno financiranje ter si prizadeva za oživitev bančnega sistema in podporo propadajočemu gospodarstvu".

Dodal je: "Brez ambicioznega in odločnega pristopa k reševanju teh ključnih vprašanj bodo otroška življenja izgubljena, še več dečkov in deklic pa bo izgubilo otroštvo zaradi dela, porok in ostalih kršitev pravic."