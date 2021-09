Šaman trdil, da je odkril napoj proti covidu, a nato za posledicami virusa umrl

Eliyantha White, ki naj bi posebno moč imel od svojega 12. leta, je z napojem zdravil športnike in politike, ki so po njegovih besedah k njemu prišli v sanjah. Šaman je trdil, da bi Šrilanka in Indija z zlivanjem napoja v reke končali pandemijo, poroča BBC. Kljub "čudežnemu napoju" je 48-letnik v začetku tega meseca zbolel za covidom in potreboval bolnišnično zdravljenje, kjer pa se je njegovo stanje še poslabšalo. Šaman je po besedah njegove družine zavračal cepivo. V napoj je verjela in ga podprla tudi nekdanja ministrica za zdravje Pavithra Wanniarachchi, ki je zaradi covida dva tedna ležala na intenzivni negi. Njeno funkcijo so zato degradirali, a je obdržala službo v kabinetu.