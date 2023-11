'Šaman QAnona' si želi sedeti v ameriškem kongresu

Chansley je bil sicer med več kot 700 ljudmi, ki so bili obsojeni v zvezi z napadom na kongres, on je pa bil eden izmed prvih, ki je takrat vstopil v stavbo in spodbujal množico z megafonom. Kmalu po tem je zaslovel po vsem svetu in postal obraz gibanja QAnon, ki združuje sledilce teorij zarot. Od takrat je sicer zanikal gibanje QAnon, piše AP.

Po napadu so ga oblasti aretirale, na sodišču je priznal kaznivo dejanje oviranja uradnega postopka in dobil kazen 41 mesecev zapora, ki pa so mu jo skrajšali.