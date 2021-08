Same ne morejo preko bodeče žice, rešiti skušajo vsaj svoje otroke

Talibani mednarodni skupnosti obljubljajo, da so se spremenili, da ne iščejo maščevanja in da je nasilja konec. A kot kaže, ni povsem tako. Strah pred novim režimom mora biti resnično velik, saj mame svoje otroke, ker same ne morejo preko blokad z bodečimi žicami, podajajo vojakom.

Kot smo že poročali, številni, ki želijo zapustiti Afganistan, naletijo na blokade, med njimi pa so tudi mame z otroki. Na spletu so se pojavili novi videoposnetki, na katerih je jasno videti, da mame svoje otroke vojakom podajajo kar preko bodeče žice. "Si predstavljate, da bi storili kaj takšnega? Človeku postane kar slabo," je ob objavi posnetka zapisal Havok Journal. "Vsa čast tistim, ki opravljajo to težko delo, medtem ko sami mirno spimo v svojih domovih," so pripisali.

Nekateri otroci na videoposnetkih so stari le okoli leto dni. Kaos v državi se tako nadaljuje, številni Afganistanci se še vedno skušajo prebiti do letališča, da bi lahko ubežali talibanom. Talibanski borci pa medtem, da ji jih prestrašil, občasno streljajo v zrak. Tuji mediji poročajo tudi, da Afganistance, ki se premikajo proti letališču, pretepajo.

Svojo izkušnjo je za BBC delila ena od domačink. Na poti na letališče so jo namreč zaustavili trije talibani. "V rokah so imeli biče, ki so jih začeli vihteti. Vprašali so me, kje imam moškega spremljevalca in zakaj sem sama," je dejala in dodala, da jo je celoten dogodek hudo prestrašil. "Bilo je kot v nočni mori. Kot v grozljivki," je dodala. Da bi lažje nadzorovali res veliko množico ljudi, ameriški vojaki medtem uporabljajo solzivec.

Kot smo že poročali, skušajo red v kaosu zagotavljati tudi s pomočjo tolmačev, ki jim pomagajo pri prepoznavanju tistih, ki imajo odobrene vizume in so na seznamu za evakuacijo. Nekateri se na tak način prebijejo do notranjosti letališča, številne pa morajo zavrniti, saj nimajo ustreznih dokumentov.