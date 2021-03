Samica albatrosa pri 70 letih zvalila mladiča

Oče mladička je, po podatkih ameriške službe za ribe in prosto živeče živali (USFWS), njen dolgoletni partner Akeakamai. Pri USFWS so še dejali, da albatrosi svojega partnerja najdejo na tako imenovanih "plesnih zabavah" .

Tudi Sean Dooley, iz naravovarstvene organizacije BirdLife je bil navdušen nad novico o naraščaju.

"Ker te ptice gnezdijo le vsaki dve leti, smo vedno veseli, ko lahko spoznamo nove mladičke. To je vedno razlog za praznovanje," je dejal Dooley.

Dooley je še dejal, da poleg počasnega razmnoževanja te ptice ogrožajo tudi podnebne spremembe."Spremembe temperature vode in spremembe vodnih tokov in vetrov pomenijo, da morajo te ptice tudi daleč leteti , da bi našle hrano, saj vrste rib, s katerimi se hranijo, potrebujejo hladnejšo vodo."

Kar se tiče starosti Modrosti, je Dooley dejal, da so "divje živali produktivne do pozne starosti". "Ljudem se to resda zdi neverjetno, vendar še vedno ugotavljamo, ali je to tipična značilnost teh čudovitih ptic.”