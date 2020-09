Samo še v času velike depresije je doma živelo več mladih kot zdaj

Ker je delež oseb, starih od 18 do 29 let, ki živijo doma, leta 1960 dosegel najnižjih 29 odstotkov, se je število v desetletjih povečevalo in leta 1990 naraslo na 36 odstotkov, leta 2000 na 38 odstotkov in leta 2010 doseglo 44 odstotkov.

Letošnje povečanje je občutno in sledi poti pandemije; medtem ko je leta 2019 doma živelo približno 46 ali 47 odstotkov mlajših odraslih, je marca 2020 število naraslo na 49 odstotkov, aprila na 51 odstotkov in od maja do julija na 52 odstotkov. To povečanje življenja pri starših je prizadelo velik del mladih odraslih. Čeprav je bil največji porast opazen pri belopoltih mladih odraslih (ki so predstavljali 68 odstotkov povečanja) in ljudeh, starih od 18 do 24 let, se je delež mladih odraslih, ki živijo doma, povečal tako na mestnih kot podeželskih območjih kot med etničnimi in rasnimi skupinami, piše v poročilu.

Mladi odrasli so bili tudi starostna skupina, ki se je zaradi izbruha pandemije preselila. Glede na raziskavo Pew, opravljeno junija, se jih je zaradi covida-19 začasno ali stalno preselilo približno devet odstotkov, v primerjavi s tremi odstotki celotne populacije. Vendar pa se mladi odrasli odpravijo na pot iz različnih razlogov. Med vsemi odraslimi, ki so se preselili zaradi pandemije, jih je 28 odstotkov reklo, da se želijo izogniti širjenju virusa; 23 odstotkov se jih je preselilo, ker se je njihov univerzitetni kampus zaprl; 20 odstotkov pa jih je želelo biti bližje družini. Zdi se, da je imel pri odločitvah mladih veliko vlogo tudi denar, saj so mladi Američani prevzeli nekaj najhujših finančnih učinkov pandemije covida-19. Aprila in maja je 40 odstotkov delavcev, starih od 18 do 29 let, poročalo, da so izgubili službo ali so jim zmanjšali plačo. Glede na junijsko anketo pa je približno 18 odstotkov vseh odraslih, ki so se preselili zaradi covida-19, reklo, da je največji razlog povezan z denarjem ali izgubo službe.