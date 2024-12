'Samo Ukrajina lahko odloči, kaj pomeni mir'

Voditelji držav članic EU so na četrtkovem zasedanju v Bruslju, ki je potekalo tudi v znamenju negotovosti pred vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo, ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu zagotovili neomajno podporo ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Zavzeli so se tudi za trdne čezatlantske odnose.

"Glede Ukrajine (...) naše sporočilo ostaja zelo jasno. Evropska unija je enotna v podpori Ukrajini, da bi ta dosegla celovit, pravičen in trajen mir. Samo Ukrajina kot napadena država lahko legitimno odloči, kaj pomeni mir in ali so pogoji za kredibilna pogajanja izpolnjeni," je o podpori EU Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tudi v luči vrnitve republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo, ki bi lahko zmanjšal ameriško pomoč Ukrajini, je povedal, da ni čas za ugibanje o različnih scenarijih.

"Čas je, da Ukrajino okrepimo za vse scenarije. Današnja razprava je potrdila, da je Evropska unija odločena, da bo storila vse, kar je treba in dokler bo treba, da bo Ukrajina v položaju moči pred tistim, kar prihaja," je o sporočilu predsednikov vlad in držav članic Zelenskemu po svojem prvem zasedanju Evropskega sveta dejal Costa. Zelenski je medtem dejal, da bo za konec vojne potrebna enotna podpora Evrope in ZDA. Po pogovorih z voditelji je povedal, da samo "evropska varnostna jamstva" za Ukrajino ne bodo zadostovala in da morajo priti od zveze Nato, na podlagi odločitev, ki jih sprejmejo tako ZDA kot Evropa. Pojasnil je sicer, da si želi, da bi bil Trump na strani Ukrajine in bi pomagal končati vojno.

Glede pogovorov o prekinitvi ognja pa je dejal, da lahko do njih pride šele, ko bo jasno, "kaj se bo zgodilo jutri". Prekinitev ognja ne bo preprečila Putinu, da bo napadel spet čez nekaj tednov, mesecev ali let. Ukrajina si želi končati vojno, a za stabilen mir je potreben močan položaj in varnostna jamstva, je pojasnil Zelenski. Na zasedanju je sicer voditelje držav članic unije pozval k okrepitvi pomoči Ukrajini, predvsem za zaščito njenega energetskega sektorja. Ukrajina po njegovih besedah potrebuje najmanj 19 dodatnih sistemov zračne obrambe za zaščito energetske infrastrukture to zimo.

O tem in tudi o ekonomski podpori Ukrajini je sicer že v sredo zvečer v belgijski prestolnici govoril tudi na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in več evropskimi voditelji. Rutteju in vsem partnerskim državam se je zahvalil za pripravljenost, da "bolj aktivno okrepijo našo zračno obrambo in da si skupaj prizadevamo za učinkovita varnostna jamstva". "Zavezništvo bo storilo vse, da bo Ukrajina kar se da močna, ko se bomo odločili za aktivno diplomacijo," je poudaril. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v sredo ločeno sestal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki ga v četrtek ni bilo na zasedanju Evropskega sveta. "Deliva enako vizijo: zanesljiva jamstva so ključna za dosego miru," je Zelenski zapisal na omrežju X. Dodal je, da sta nadaljevala pogovore o Macronovi pobudi glede "prisotnosti sil v Ukrajini, ki bi lahko prispevale k stabilizaciji poti do miru".

Možnost napotitve evropskih mirovnih sil, ki bi podpirale izvajanje prekinitve ognja v Ukrajini, se sicer v razpravah omenja vse pogosteje. Vendar pa so evropske države, z izjemo Francije, glede tega še precej zadržane. Da je prezgodaj za pogovore o tem, je ob prihodu na vrh EU poudaril tudi premier Robert Golob. Za razpravo o tem in o pogojih miru bo po njegovem mnenju ustrezen čas šele po nastopu premirja. Mora pa že ob nastopu premirja Evropa Ukrajini ponuditi jasno evropsko perspektivo, je še menil Golob in pojasnil, da to pomeni konkretne korake na področju vključevanja Ukrajine v EU. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo priložnost za premirje v Ukrajini in tudi na Bližnjem vzhodu nastopila s prihodom nove ameriške administracije, ki bo mandat nastopila 20. januarja.

