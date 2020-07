Samoanec v zaporu preživel pet let dlje, kot bi moral

Agafilija je sprva sodišča novembra 2008 obsodilo zaradi vloma in tatvine na sedemletno zaporno kazen. Decembra naslednje leto pa je bil obsojen še na pet let zapora, prav tako za vlom in tatvino – a gre za dva ločena primera, primer povzema Guardian. A v skladu z zakonom na Samoi bi obe zaporni kazni moral prestajati hkrati, in ne zaporedno.

Napako je opazila šele sodnica Leiataualesa Daryl Clarke, teden dni preden bi se moral Agafili znova pojaviti na sodišču, tokrat zaradi domnevnega napada med množičnim poskusom pobega iz zapora Tanumalala, kjer je prestajal zaporno kazen. Sodišče je nato odločili, da je bil pet let v zaporu nelegalno ter ga izpustilo na prostost proti varščini, in pred izrekom kazni za omenjeni napad.

Njegov odvetnik pa je že napovedal, da bo 45-letnik zahteval odškodnino. Skrbi ga, da je podobnih primerov na Samoi še več. Zaporni sistem v tej državi se sicer sooča s številnimi kritikami na račun korupcije, kršitev človekovih pravic in nesposobnosti pri upravljanju, še poroča Guardian. V lanskoletnem poročilu je varuh človekovih pravic na Samoi ugotovil, da pazniki niso dovolj usposobljeni za svoje delo, zapori so prenapolnjeni, nekateri celo nimajo tekoče vode. Ugotovil je tudi, da so otroci pogosto zaprti skupaj z odraslimi.