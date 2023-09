Starši vse bolj pritiskajo na učitelje: neprestani klici in izgube službe

Prijave učiteljev zaradi disciplinskih postopkov so se začele pred dobrimi štirimi leti. Starši so svoje začeli uveljavljati s tožbami, šole pa so se staršem zato začele prilagajati.

Policija je vzrok samomora pripisala nekdanjemu razhodu s partnerjem, sestrična Park Du-yong pa je v tednih po smrti z branjem dnevniških zapisov ugotovila, da je Lee več stisk povzročala njena služba v osnovni šoli, ki je zaradi želja staršev postajala vse bolj zahtevna in psihično naporna. Med zapisi o zahtevah je bila tudi zgodba o medvrstniškem nasilju. Eden izmed Leejinih učencev je namreč s svinčnikom poškodoval drugega, ob 'kaznovanju' prvega pa so sledili jezni neprestani klici in pritožbe s strani staršev.

"V prsih me stiska, počutim se, kot da padam. Sploh ne vem, kje sem," se glasi junijski zapis v dnevniku 23-letne južnokorejske učiteljice Lee Min-so (ime je na željo svojcev prirejeno). Zapis, ki je nastal mesec dni kasneje pa, da jo je norost njene službe pognala do želje, da bi najraje izginila. Še dva tedna kasneje je storila samomor.

Leejina sestrična je dopisnico BBC-ja peljala v njeno stanovanje, polno risbic prvošolčkov, ki so govorile, da s imeli otroci svojo učiteljico radi. Pod risbami pa kupi knjig o tem, kako se spopasti z depresijo.

A očitno ni edina. Po novici o njeni smrti se je namreč v javnosti oglasilo več učiteljev, ki imajo podobne izkušnje. Več deset tisoč se jih je tudi podalo na ulice, kjer so zahtevali boljšo zaščito učiteljskega poklica. Trdijo, da jih starši z neprestanimi klici na osebne telefonske številke, tudi čez vikende, potiskajo na rob. V primeru, da se starši ne strinjajo z njihovo tehniko poučevanja, pa sledijo pritožbe tudi na inšpektorat in vodstvo šol. Stavkajoči šolniki poudarjajo, da so starši začeli hudo zlorabljati od leta 2014 veljavni zakon o dobrobiti otrok.

Vodja organizacije Solidarno za zaščito človekovih pravic staršev in otrok Shin Min-hyang pa tudi poudarja, da gre v zgoraj opisanih primerih in pritožbah za edinstvene dogodke in da se večina staršev vede povsem normalno.

Tradicionalno naj bi sicer Korejci spoštovali svoje učitelje. Kdaj se je zgodil premik? Kot opisuje profesorica na pedagoški fakulteti v Seulu Kim Bong-jae , sta k drugačnemu načinu vrednotenja učiteljskega poklica doprinesli visoka gospodarska rast in izobraženost staršev. "Zato na učitelje gledajo zviška. Mislijo, da zanje tako ali tako plačujejo z davki, in to ustvari vzvišen odnos," je opisala.

Starši na učitelje gledajo zviška, mislijo, da so jih 'kupili' z davki

Službeni pritiski pa vplivajo tudi na zasebno življenje učiteljev in njihovo počutje. Na enem izmed protestov je 28-letna učiteljica Kim Jin-seo dejala, da se zaradi dela pogosto spopada s samomorilnimi mislimi. Tudi sama je prejela dve pritožbi. Prva je sledila navodilu, naj se neposlušen otrok za pet minut umakne na samo in umiri, druga pa, ko je staršem dejala, da je njihov otrok nasilen. V obeh primerih jo je šola 'prisilila', naj se staršem opraviči za svoji presoji, piše BBC .

Proti enemu izmed učiteljev so pritožbo vložili zato, ker se ni strinjal s klicanjem učenca uro pred začetkom pouka, da bi ga zbudil. Drugega učitelja so prijavili, ker je nasilnemu učencu s plakata odvzel 'nagradne' nalepke. Učenec je sošolca porezal s škarjami.

Drug razlog za zaostrovanje odnosa med starši in učitelji pa bi lahko bila visoka pričakovanja do otrok. Med učenci vse od prvih razredov vlada huda tekmovalnost, starši pa jih tudi po pouku vozijo na inštrukcije in razne tečaje, da bi bili lahko akademsko med najboljšimi.

Druga stran: 'Pomembna je izobrazba, ne vedenje'

"Starši so pod hudim pritiskom, da mora imeti njihov otrok dobro izobrazbo, vidijo samo sebe in njega. V tem postanejo sebični in podležejo pritiskom," pa drugo stran kovanca opiše učiteljica Kwon.

Vodja organizacije Solidarno za zaščito človekovih pravic staršev in otrok Shin Min-hyang pa tudi poudarja, da gre v zgoraj opisanih primerih in pritožbah za edinstvene dogodke in da se večina staršev vede povsem normalno. "Po nepotrebnem se jih nastavlja kot grešne kozle," tudi meni. Ob tem pa je dodala, da je bila tudi sama ena izmed staršev, ki so se že pritožili čez disciplinske odločitve učiteljev, saj da je bolj pomembno, česa se otroci naučijo, kot kako se vedejo.

Eden izmed staršev, ki v nasprotju z njo meni, da je šla stvar predaleč, pa pravi, da si starši med seboj posojajo telefone, če učitelj po neprestanih klicih blokira njihovo telefonsko številko.

O nezadovoljstvu učiteljev priča tudi nacionalna anketa. Če je bila leta 2006, ko so začeli z zbiranjem podatkov, s svojim poklicem zadovoljnih približno 68 odstotkov šolnikov, je leta 2023 s poučevanjem zadovoljna le še približno četrtina učiteljev.