Samomorilski napad v mošeji v Pakistanu terjal več žrtev

Pa navedbah policije je napadalec vstopil v mošejo, kjer je jutranjo molitev opravljalo okoli veliko ljudi. Oblečen je bil v samomorilski jopič in je prek detonatorja sprožil eksploziv. Zaradi silovite eksplozije se je zrušila streha mošeje, ki je padla na vernike ter številne ranila in ubila.

Po poročanju AP se reševalci trudijo odstraniti kupe ruševin, da bi uspeli doseči ljudi, ki so še vedno ostali ujeti.

Predsednik vlade Šahbaz Šarif je obsodil bombni napad in naročil pristojnim, naj žrtvam zagotovijo najboljšo zdravstveno oskrbo. Obljubil je tudi "strogo ukrepanje proti tistim, ki stojijo za napadom".

Tiskovni predstavnik lokalne bolnišnice je dejal, da gre za izredne razmere, saj je veliko število poškodovanih v kritičnem stanju.

Lokalni mediji poročajo, da so na kraju napada policija, vojska in enota za odstranjevanje bomb. V prestolnici Islamabad je policija izdala opozorilo o visoki stopnji varnosti in sporočila, da so povečali varnost na vseh vstopnih in izstopnih točkah v mesto.

Po besedah visokega policijskega uradnika v Pešavarju, Saddiqueja Khana, ni odgovornosti za napad še nihče prevzel, čeprav so bili v preteklosti za samomorilske napade večkrat obtoženi pakistanski talibani.

Pakistanski talibani, znani tudi kot Tehreek-e-Taliban Pakistan ali TTP so tesni zavezniki afganistanskih talibanov. Zadnjih 15 let vodijo upor v Pakistanu, borijo se za strožje izvajanje islamskih zakonov v državi, izpustitev svojih članov, ki so v zaporu, in zmanjšanje prisotnosti pakistanske vojske na nekdanjih plemenskih območjih.