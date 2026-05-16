Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Samooklicani kralj Švice v sporu z oblastmi: Noče jim dati cest

Bern, 16. 05. 2026 11.45 pred eno minuto 4 min branja 1

Avtor:
N.V.
Samooklicani kralj Švice Jonas

Jonasa Lauwinerja so mnogi označili za ekscentrika, ko se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice in si s pomočjo luknje v švicarski zakonodaji pridobil 117.000 kvadratnih metrov zemlje, ki jo imenuje "zemljiško cesarstvo". Kljub mnogim kritikam ne odneha. Prav nasprotno, prepričan je, da so lokalne oblasti, ki ga želijo ustaviti, preprosto zavistne, ker sami prej tega niso izkoristili.

Samooklicani kralj Švice se zelo dobro zaveda, da med prebivalci ni najbolj priljubljen in da njegova dejanja mnogim niso všeč. "Vloga kralja je v Švici je posebna, ker ni resnično sprejeta, je precej kontroverzna," pravi 31-letni Lauwiner za France24. Ampak ob tem dodaja, da nima veliko sovražnikov, ker ga preprosto ni mogoče ustaviti.

Kralj Jonas I., kot se sam imenuje, se je leta 2019 v berški cerkvi Nydegg razglasil za švicarskega "simbolnega" monarha, kronanja pa se ga je udeležilo več predstavnikov duhovščine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lauwiner, ki živi v mestu Burgdorf v kantonu Bern, je sicer zaposlen za polni delovni čas v farmacevtskem podjetju. Od kar se je okronal, je za medijske intervjuje vedno oblečen v polno kraljevo opravo, na glavi pa nosi 18-karatno zlato krono, okrašeno z dragulji. Za medijske intervjuje si nadane pozlačeno vojaško uniformo, ima tudi uradno spletno stran in "cesarsko banko". Pogosto ga spremlja desetčlanka varnostna ekipa.

Lastnik zemlje po vsej državi

Švica sicer nima tradicije monarhije in v njeni ustavi ni kraljeve družine. Ampak kot pravi kralj Jonas, je on le simbolni monarh. V zadnjem desetletju je izkoristil pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki določa, da lahko vsakdo brezplačno zahteva lastništvo zemljišča, če ta ne pripada komu drugemu. Danes ima v lasti okoli 150 takšnih parcel po vsej Švici, vključno z zemljiščem, na katerem stoji njegova palača.

Lauwiner je prvič postal lastnik zemlje na svoj 20. rojstni dan, ko mu je oče podaril manjšo kmetijsko parcelo, ki jo je pred leti kupil po nizki ceni. "To je bil zame največji dan," je povedal za France24. "Že od osmega leta sem si vedno želel lastno zemljo in moje sanje so se končno uresničile."

In ko je pridobil eno, je želel še več. Sosednja parcela je bila brez vpisanega lastnika, kar pomeni, da jo je lahko po 658. členu švicarskega civilnega zakonika zakonito zahteval in plačal nekaj sto frankov upravnih stroškov.

"Potem sem pomislil, to ne more biti edina: preveč sreče bi bilo, če bi našel samo eno takšno parcelo v Švici. Zato sem začel obsežno iskanje in našel še eno, in še eno, in še eno," pravi. Zdaj ima v lasti več kot 117.000 kvadratnih metrov zemlje in čeprav gre za majhen delež celotne površine Švice, pa njegova zemlja vključuje tudi "strateške lokacije", med njimi 83 cest.

"Več kot 5000 ljudi na dan se pelje po mojih cestah do svojih domov," pravi. In prav to je točka stalnih sporov s švicarskimi oblastmi.

Oblasti želijo ulico nazaj

V majhni vasi Geuensee želijo lokalne oblasti ponovno pridobiti ulico, ki jo je Lauwiner sicer zakonito pridobil. Predlagal je, da mu oblasti bodisi plačajo 150.000 švicarskih frankov (okoli 164.000 evrov) bodisi jo preimenujejo v "Chemin Lauwiner" (Lauwinerjeva ulica). A oblasti so njegovo ponudbo zavrnile, lokalni odvetnik pa je vložil kazensko ovadbo zaradi "zlorabljajočega izkoriščanja za dobiček".

"Lauwinerjev slog me kot tak ne zanima. Kar me spravlja ob živce, je to, da poskuša pritiskati na ljudi, ki so v ranljivem položaju, s tem da jim vsiljuje svoje cenovne zahteve," je povedal odvetnik za lokalni medij.

Bern, Švica
Bern, Švica
FOTO: Shutterstock

Tudi druge je razjezilo, da Lauwiner zaračunava stroške vzdrževanja za uporabo nekaterih cest. Sam sicer trdi, da so stroški nujni, čeprav ne nujno dobičkonosni. 

"Edina stvar, ki jo zaračunavam, je pristojbina za vzdrževanje, s temi cestami ne ustvarjam dobička," pravi. "Včasih prodam kakšno cesto in tako ustvarim dobiček."

Dodatni prihodki nastajajo tudi z izdajanjem dovoljenj za gradnjo na njegovih zemljiščih ter s prodajo pravic energetskim podjetjem za postavitev infrastrukture, kot so cevi in kabli. In upravljanje vsega tega je "delo za polni delovni čas". 

Več švicarskih kantonov zdaj namerava spremeniti zakonodajo, da bi občinam omogočili prednostno pravico do odkupa nezahtevanih zemljišč in preprečili, da bi drugi sledili Lauwinerjevemu zgledu.

Vendar pa po njegovem mnenju prihaja to prepozno: lastniško neurejene nepremičnine so bile že tako redke, on pa je že pridobil skoraj vse parcele, ki so imele kakršnokoli vrednost. "Ostalo jih je le še nekaj, ampak niso vredne truda. Z njimi ne moreš ničesar narediti."

Danes Lauwiner namesto kampanje pridobivanja zemljišč upravlja nekaj bolj podobnega podjetju za upravljanje nepremičnin: razvija, kar ima v lasti, da ustvarja dobiček, in prodaja dele, ki jih ne potrebuje. In kot pravi, ne želi širiti svoj "imperij".

"Nimam energije za to. Na koncu si res želim le mir, nekje na plaži, uživati življenje," pravi. Kljub temu upokojitev iz javnega življenja trenutno ni na njegovem urniku.

kralj jonas jonas lauwiner švica

'Nič s Kitajske ni dovoljeno vzeti na letalo'

24ur.com 'Če razpisa ne ponovijo, bo to boleča točka, v katero bo opozicija zabadala svoj prst'
24ur.com Židan: Zaupam slovenski vojski in policiji, ne zaupam pa trenutni vladi
24ur.com Janković o C0: Protesti ne bodo ničesar spremenili
24ur.com Je Robert Golob prekoračil svoja pooblastila?
24ur.com Kanal C0: premier Golob po štirih vabilih le pred preiskovalno komisijo
24ur.com Kako daleč je šel predsednik vlade?
24ur.com Strah pred ulico
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
16. 05. 2026 11.56
Dokler ne bo naletel na pravega...
Odgovori
0 0
Iqos
16. 05. 2026 11.54
Še en iz Noriškega kraljestva v drugi Švici.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
cekin
Portal
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
dominvrt
Portal
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713