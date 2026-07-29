Pipenbaher: Napake smo pričakovali. Le ne v tem obsegu

Odprtje mostu čez Pelješac je bil državni praznik v naši sosedi in tudi velika novica za vse, ki te kraje obiskujejo. V oči je padlo, kako hitro in v rokih je kitajski izvajalec ta izjemen most postavil. Toda ali je hitrost lahko tudi slaba stvar, ko gradimo tako zahtevne objekte.

"Odkrito, napake smo pričakovali. Le ne v tem obsegu," priznava projektant mostu Marjan Pipenbaher. Glavna težava so razpoke na površini. Te ne vplivajo na varnost samega mostu, bi pa lahko skrajšale njegovo življenjsko dobo. "Piloni so najbolj obremenjen del, zato je v njih poseben beton višje tlačne trdnosti. Z njimi pa je treba biti previden, da se površinski sloj ne izsuši. In tu je nastal problem."

Vendarle je gradnja na morju posebej zahtevna, pravi Pipenbaher, zato se kaj takega lahko zgodi prej. Je pa to stvarna napaka, vsaj za evropske standarde. "Jaz sem gradil tudi v Afriki, Turčiji in kaj tam vse vidiš. Evropa ima daleč najstrožje kriterije," opaža Pipenbaher.