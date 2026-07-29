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Pipenbaher: Napake smo pričakovali. Le ne v tem obsegu

Dubrovnik, 29. 07. 2026 19.43 pred 16 minutami 2 min branja 20

Avtor:
Janez Usenik
Pelješki most-4

Samo štiri leta po slovesnem odprtju bodo morali na enem najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem – mostu na Pelješac – izvesti obsežno sanacijo. Most je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradilo pa kitajsko podjetje. A kaj se je zgodilo, da je most že vidno razpokan? Projektant miri, gre za napake na površini, ki jih bo v celoti odpravil izvajalec.

Odprtje mostu čez Pelješac je bil državni praznik v naši sosedi in tudi velika novica za vse, ki te kraje obiskujejo. V oči je padlo, kako hitro in v rokih je kitajski izvajalec ta izjemen most postavil. Toda ali je hitrost lahko tudi slaba stvar, ko gradimo tako zahtevne objekte.

"Odkrito, napake smo pričakovali. Le ne v tem obsegu," priznava projektant mostu Marjan Pipenbaher. Glavna težava so razpoke na površini. Te ne vplivajo na varnost samega mostu, bi pa lahko skrajšale njegovo življenjsko dobo. "Piloni so najbolj obremenjen del, zato je v njih poseben beton višje tlačne trdnosti. Z njimi pa je treba biti previden, da se površinski sloj ne izsuši. In tu je nastal problem."

Vendarle je gradnja na morju posebej zahtevna, pravi Pipenbaher, zato se kaj takega lahko zgodi prej. Je pa to stvarna napaka, vsaj za evropske standarde. "Jaz sem gradil tudi v Afriki, Turčiji in kaj tam vse vidiš. Evropa ima daleč najstrožje kriterije," opaža Pipenbaher.

Most na Pelješac.
Most na Pelješac.
FOTO: Bobo

Sanacija Hrvatov zato ne bo stala čisto nič. Vse stroške bo v okviru garancije kril kitajski izvajalec. "Odstranili bodo vrhnja dva centimetra. Dobetonira se mikrobeton, armiran s polipropilenskimi vlakni," pojasnjuje projektant, ki je prepričan, da bo most ostal trden kakšno stoletje in bomo že naslednje leto spet govorili le o tem, kako pomemben je za promet in razvoj celotne Dalmacije.

Pelješki most Marjan Pipenbaher Hrvaška gradbeništvo sanacija

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KOMENTARJI20

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
29. 07. 2026 21.01
Važno, da Titov most na Krk še drži.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 20.58
BuahahaKitajska
Odgovori
+2
2 0
Veščec
29. 07. 2026 20.58
kitajci znajo delat majhne stvari,velike pa,bog pomagej,pa to
Odgovori
+2
2 0
Volja
29. 07. 2026 20.54
Znanje sodobnega mostograditeljstva ni domena vsakega podjetja za nizke gradnje.
Odgovori
+2
2 0
Na pol ovca
29. 07. 2026 20.45
Projektant je lepo razložil zaradi zastoja ob koroni in rokov se je mudilo in se verjetno vgrajen beton ni pravilno vgrajeval oz negoval, vprašanje je tudi ali so HR betonarne dejansko sledile recepturam.
Odgovori
+3
4 1
Na pol ovca
29. 07. 2026 20.46
most na Krk iz Yugo časov pa kar stoji, stoji...sam bojda je bilo takrat vse zanič
Odgovori
+0
2 2
Puško v koruzo
29. 07. 2026 20.44
Toliko o tem, ko govorite Kitajci bi ceste porihtali v 14dneh in podobno
Odgovori
+1
3 2
Belištumf
29. 07. 2026 20.38
ja bodo že sanirali...ne vem zakaj je to sploh novica.
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
29. 07. 2026 20.37
In?
Odgovori
+0
1 1
medwd
29. 07. 2026 20.10
Mimogrede, so kakšne novice tudi iz naših sosednjih držav?? Italije, Avstrije, Mađarske npr?? aja, mal mormo se spomnit kam naj gremo na dopust.
Odgovori
+8
8 0
medwd
29. 07. 2026 20.08
Prinas pa od dokumentacije, priprave in izvedbe projekta DRUGI TIR, 25let!!!! za 17 km. hvala Avstrijcem, da so zgradili železnice, in bivši državi avtoceste, drugače bi se pri nas vozili z lesenimi vozovi.
Odgovori
+9
11 2
Na pol ovca
29. 07. 2026 20.47
2 tir je nateg in pralnica denarja levih in desnih kot TEŠ
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
29. 07. 2026 20.04
Kitajci in kvaliteta.
Odgovori
-1
3 4
Watcherman
29. 07. 2026 20.23
Ni vse Kitajsko slabo.
Odgovori
-1
3 4
Vzorčen primer
29. 07. 2026 20.04
Tega betona se ne sme z vibro obdelovat ko se betonira. Ker je specialen beton. Oni so pa konstantno vibrirali in posledice so tukaj.
Odgovori
-2
2 4
devote
29. 07. 2026 20.04
Itak so 80 %mostu sami kabli, tistih nekaj stebrov bodo pa ze obklesali in na novo zalili. Bo se boljs kot je bilo prej.
Odgovori
+2
3 1
MojsterSplinter
29. 07. 2026 19.57
Sanacija Hrvatov zato ne bo stala čisto nič, razen znaka "DELO NA MOSTU" sredi turistične sezone.
Odgovori
+4
5 1
AMZS
29. 07. 2026 19.53
Seveda, na hrvaskem to krijejo z bancno garancijo, pri nas z anexi
Odgovori
+14
14 0
Pujček
29. 07. 2026 19.48
Če bi ga gradili v Slo, bi za zdaj obstajala maketa in 150ti aneks.
Odgovori
+12
12 0
ptuj.si
29. 07. 2026 20.02
Alenka obvlada
Odgovori
+5
6 1
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