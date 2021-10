Sanader in HDZ pravnomočno obsojena v aferi Fimi-media

Sanader, HDZ in ostali so bili v največji korupcijski aferi v hrvaški politiki leta 2011 obtoženi odtujitve najmanj deset milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev preko oglaševalske agencije Fimi-media. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih skladih HDZ.

Sanader je bil na prvem sojenju obsojen na devet let zapora, a je hrvaško ustavno sodišče to sodbo leta 2013 razveljavilo zaradi postopkovnih napak. Na ponovljenem sojenju, ki se je začelo leta 2016, so Sanaderja novembra lani nepravnomočno obsodili na osem let zapora. Obenem so HDZ kaznovali s 3,5 milijona kun (467.000 evrov) kazni ter odvzemom 14 milijonov kun (1,87 milijona evrov), pri katerih je šlo po ugotovitvah sodišča za nezakonito pridobljeno premoženjsko korist.