Tujina

Sanader bo iz zapora odkorakal v ponedeljek

Sisak, 01. 08. 2025 14.56 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
7

Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader bo iz zapora najverjetneje izpuščen v ponedeljek, je za hrvaške medije sporočilo sodišče v Sisku. Prestajal je 18-letno zaporno kazen zaradi korupcije, omenjeno sodišče pa je v četrtek odločilo, da je izpolnil pogoje za predčasni izpust.

Čeprav je odvetnik bivšega premierja izjavil, da bi bil Ivo Sanader lahko izpuščen že danes, je sodišče v Sisku pojasnilo, da bo postopek trajal nekoliko dlje.

Sodišče je namreč v četrtek odločalo o skupno šestih obsojencih. Sanaderjeva prošnja za predčasni izpust ni bila med prvimi, zato tudi ne bo izpuščen prvi. Po navedbah sodišča bo bivši premier najverjetneje izpuščen v ponedeljek.

Hrvaško državno tožilstvo se na odločitev sodišča o predčasni izpustitvi Sanaderja ne bo pritožilo, poroča portal 24sata.

Ivo Sanader na sodišču
Ivo Sanader na sodišču FOTO: Profimedia

Sodišče je odločilo, da je Sanader izpolnil pogoje za predčasni in pogojni izpust. Za rešetkami je v priporu ali zaporu doslej preživel devet let in pol. Na Hrvaškem je mogoče za predčasni izpust zaprositi po polovici odslužene kazni, ponavadi pa se sicer odobri šele po dveh tretjinah.

72-letni Sanader iz vrst še vedno vladajoče HDZ je dolžnosti predsednika vlade opravljal med letoma 2003 in 2009. Obsojen je bil v treh ločenih primerih, in sicer za polnjenje črnega sklada HDZ iz javnih sredstev in za prejem dveh večmilijonskih podkupnin.

sanader izpust zapor
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davorin Trstenjak
02. 08. 2025 08.58
+1
Hohohoho, zdaj bo pa Jadranka Kosor šla sedet.
ODGOVORI
1 0
landrick landrick
02. 08. 2025 08.00
+1
Ta hrvaški model je odsedel vsaj polovico v zaporu....pri nas pa modeli takega kova šetajo povsem brez skrbi pred kazenskimi postopki.
ODGOVORI
1 0
osservatore
01. 08. 2025 20.38
+0
Od dosojenih 18 let jih je v zaporu preživel "samo" 9.5. Zdaj bo lahko mirno užival tiste več miljonske podkupnine.
ODGOVORI
1 1
odpisani zasedli vlado
01. 08. 2025 19.05
+0
V zaporu mu je z pokradenim denarjem bilo boljše kot mu bo zunaj,ker se bo moral skrivati pred množicami tistih kateri ga imajo na muhi.Sicer pa mu je ostalo skritega bogastva za celo njegovo bodoćo familijo tako,da bo garantirano odšel v Dubaj kamor se odpravlja tudi golobovo gibanje sramote.
ODGOVORI
1 1
dujedrag
01. 08. 2025 16.24
+1
Ivo Ivo, kradljivec jedan
ODGOVORI
2 1
Covid 19
01. 08. 2025 15.33
+2
Hrvaška zapira politike,ruši koruptivcem in lopovom črnogradnje..jaz verjamem,da bodo pokasirali svoje tudi ti,ki so premlatili tega 19 letnega fanta,pa sploh ni važno ali je bil slovenec,hrvat ali kdorkoli že..vemo,da tudi pri njih ni vse brilijantno,a lahko so nam za zgled,brez dvoma.
ODGOVORI
2 0
rogla
01. 08. 2025 15.16
+3
Pokvarjenca na prostost!?
ODGOVORI
3 0
