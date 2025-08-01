Sanader bo iz zapora odkorakal v ponedeljek

Čeprav je odvetnik bivšega premierja izjavil, da bi bil Ivo Sanader lahko izpuščen že danes, je sodišče v Sisku pojasnilo, da bo postopek trajal nekoliko dlje.

Sodišče je namreč v četrtek odločalo o skupno šestih obsojencih. Sanaderjeva prošnja za predčasni izpust ni bila med prvimi, zato tudi ne bo izpuščen prvi. Po navedbah sodišča bo bivši premier najverjetneje izpuščen v ponedeljek.

Hrvaško državno tožilstvo se na odločitev sodišča o predčasni izpustitvi Sanaderja ne bo pritožilo, poroča portal 24sata.