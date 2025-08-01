Sanader bo iz zapora odkorakal v ponedeljek

Čeprav je odvetnik bivšega premierja izjavil, da bi bil Ivo Sanader lahko izpuščen že danes, je sodišče v Sisku pojasnilo, da bo postopek trajal nekoliko dlje.
Sodišče je namreč v četrtek odločalo o skupno šestih obsojencih. Sanaderjeva prošnja za predčasni izpust ni bila med prvimi, zato tudi ne bo izpuščen prvi. Po navedbah sodišča bo bivši premier najverjetneje izpuščen v ponedeljek.
Hrvaško državno tožilstvo se na odločitev sodišča o predčasni izpustitvi Sanaderja ne bo pritožilo, poroča portal 24sata.
Sodišče je odločilo, da je Sanader izpolnil pogoje za predčasni in pogojni izpust. Za rešetkami je v priporu ali zaporu doslej preživel devet let in pol. Na Hrvaškem je mogoče za predčasni izpust zaprositi po polovici odslužene kazni, ponavadi pa se sicer odobri šele po dveh tretjinah.
72-letni Sanader iz vrst še vedno vladajoče HDZ je dolžnosti predsednika vlade opravljal med letoma 2003 in 2009. Obsojen je bil v treh ločenih primerih, in sicer za polnjenje črnega sklada HDZ iz javnih sredstev in za prejem dveh večmilijonskih podkupnin.
