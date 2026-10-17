Sánchez o kritikah glede migracij: 'Besede se ne ujemajo z realnostjo'

"Razlika je kot med dnevom in nočjo. Kar se govori, nima nobene zveze z realnostjo. Realnost je povsem drugačna," je po poročanju Euronewsa po vrhu EU v Bruslju, na katerem se je soočil s kritikami glede upravljanja migracijskih tokov in obvladovanja nezakonitih migracij, dejal španski voditelj Pedro Sánchez. Ob tem je pozval, naj se, preden podajajo sodbe, seznanijo z dejanskimi številkami in dejstvi. S tem se je odzval na izjave češkega premierja Andreja Babiša, danske premierke Mette Frederiksen in avstrijskega kanclerja Christiana Stockerja, ki so podvomili o migracijski politiki španske vlade, zlasti o njenem načrtu za izredno legalizacijo statusa migrantov.

Pedro Sanchez FOTO: AP

Sánchez je potegnil jasno ločnico med svojimi razhajanji z dansko premierko in kritikami češkega voditelja, ki jih je primerjal z retoriko skrajne desnice. Babiš je namreč nekatere evropske voditelje obtožil, da so pripravljeni "zamenjati prebivalstvo", samo da bi ostali na oblasti, ter posvaril, da bi lahko njegova država zaostrila nadzor na mejah in tako preprečila prihod migrantov iz drugih držav EU. Stocker pa je španski načrt legalizacije označil za "slab signal" in opozoril, da bi lahko imel posledice za celotno EU. Frederiksenova je Evropsko komisijo pozvala, naj preuči posledice španskih ukrepov.

Kritičen do evropskega upravljanja z migracijami je bil sicer tudi slovenski premier Janez Janša, ki pa je po zasedanju ocenil, da se med državami članicami krepi zavedanje, da dosedanja evropska migracijska politika potrebuje spremembe. "Vseh 27 držav se je nekako, nekatere s težko muko, sprijaznilo z dejstvom, da tako, kot je šlo doslej, v prihodnje ne bo šlo," je dejal. Sam je sicer predvsem izpostavil zahodnobalkansko migracijsko pot, kjer napredek ni primerljiv s tistim v Sredozemlju.

'Pakt o migracijah in azilu deluje'

V odzivu na kritike je Sánchez poudaril, da Španija dosega napredek pri nadzoru nezakonitih prihodov ter pri sodelovanju z državami izvora in tranzita. "Pakt o migracijah in azilu, ki smo ga dosegli v času španskega predsedovanja, deluje," je bil jasen in dodal, da je Španija "vzoren učenec" v boju proti nezakonitim migracijam. Kot primere španske migracijske politike je premier navedel prestrezanje migrantov v Atlantskem oceanu, vračanje ljudi ter zavračanje vstopa na letališčih. Zavrnil je tudi trditve, da je Španija postala del poti, ki se uporabljajo za sekundarna gibanja migrantov znotraj Evropske unije.

Število nezakonitih vstopov FOTO: Frontex

"Realnost in podatki kažeta, da Španija vodi zelo odgovorno politiko pri boju proti nezakonitim migracijam, upravljanju zakonitih migracijskih tokov ter sodelovanju s tranzitnimi državami in državami izvora," je dejal in poudaril pomen ohranitve napredne vlade v Španiji, saj "Evropa resnično potrebuje soočenje različnih mnenj in političnih stališč". Svoje evropske partnerje je pozval, naj nadaljujejo z izvajanjem pakta o migracijah in azilu.

Von der Leynova poziva k okrepitvi zunanjih meja

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da je treba nadaljevati z izvajanjem pakta EU o migracijah in azilu ter okrepiti sodelovanje med državami članicami. Izpostavila je, da se je število nezakonitih prehodov meja EU v zadnjih dveh letih zmanjšalo za več kot 56 odstotkov. Ob tem je predstavila tri prednostne naloge migracijske politike EU: popolno izvajanje pakta o migracijah in azilu, krepitev upravljanja in varovanja zunanjih meja ter izboljšanje pripravljenosti na morebitne krize na mejah. Napovedala je tudi, da bo Komisija predlagala okrepitev agencije Frontex, s čimer bi povečali njeno zmogljivost za podporo državam članicam, kadar je to potrebno. In medtem ko so Danska, Poljska in Italija zahtevale spremembe sklepov vrha, vključno s posrednim sklicevanjem na španski načrt za ureditev statusa 600.000 migrantov brez urejenega statusa, sta Španija in Francija predlaganim spremembam nasprotovali.