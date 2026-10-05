Sanchez po blokadi ukrepov razpisal predčasne volitve

"Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi," je v televizijskem nagovoru dejal premier Pedro Sanchez iz vrst Socialistov (PSOE), ki je na položaju od leta 2018. Dodal je, da je njegov cilj "zagotoviti precej širšo, progresivno večino v parlamentu". Sanchez je predčasne volitve sklical po več množičnih shodih po vsej državi, ki jih je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu. V vmesnem času se je sicer že lahko vrnila domov, protestniki pa kljub temu ne popuščajo. Zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje časa.

Stanovanjska problematika je že vrsto let ena od glavnih skrbi Špancev, saj ponudba ne dosega povpraševanja, najemnine in cene nepremičnin pa rastejo. Po podatkih nepremičninskega portala Idealista se je povprečna najemnina v Španiji v zadnjem desetletju skoraj podvojila, medtem ko so se prodajne cene stanovanj zvišale za približno 90 odstotkov. Vlada je skušala napete razmere ob demonstracijah umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu v petek ni dobila dovolj podpore. To je dodatno ujezilo protestnike, hkrati pa je izpostavilo težave, s katerimi se Sanchezova manjšinska koalicijska vlada, sestavljena iz levih strank, sooča pri sprejemanju zakonodaje.

Protest v Madridu zaradi stanovanjske krize. FOTO: AP

Sanchez se že dlje časa bori tudi z drugimi obtožbami in težavami, od preiskav domnevnih primerov korupcije znotraj njegove stranke do nedavne krize, ki je poleti sledila množičnemu prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta na severnoafriški obali.

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