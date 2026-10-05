Sanchez po blokadi ukrepov razpisal predčasne volitve

"Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi," je v televizijskem nagovoru dejal premier Pedro Sanchez iz vrst Socialistov (PSOE), ki je na položaju od leta 2018. Dodal je, da je njegov cilj "zagotoviti precej širšo, progresivno večino v parlamentu".
Sanchez je predčasne volitve sklical po več množičnih shodih po vsej državi, ki jih je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu. V vmesnem času se je sicer že lahko vrnila domov, protestniki pa kljub temu ne popuščajo. Zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje časa.
Stanovanjska problematika je že vrsto let ena od glavnih skrbi Špancev, saj ponudba ne dosega povpraševanja, najemnine in cene nepremičnin pa rastejo. Po podatkih nepremičninskega portala Idealista se je povprečna najemnina v Španiji v zadnjem desetletju skoraj podvojila, medtem ko so se prodajne cene stanovanj zvišale za približno 90 odstotkov.
Vlada je skušala napete razmere ob demonstracijah umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu v petek ni dobila dovolj podpore. To je dodatno ujezilo protestnike, hkrati pa je izpostavilo težave, s katerimi se Sanchezova manjšinska koalicijska vlada, sestavljena iz levih strank, sooča pri sprejemanju zakonodaje.
Sanchez se že dlje časa bori tudi z drugimi obtožbami in težavami, od preiskav domnevnih primerov korupcije znotraj njegove stranke do nedavne krize, ki je poleti sledila množičnemu prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta na severnoafriški obali.
Kaj kažejo ankete?
Rezultati anket, ki jih je zbral Politico, trenutno kažejo, da je desna Ljudska stranka (PP) s 34 odstotki podpore v prednosti pred Sanchezovimi socialisti, ki so pri 26 odstotkih. Na tretjem mestu je skrajno desna stranka Vox s približno 18 odstotki, druge stranke pa beležijo manj kot petodstotno podporo.
Premier, ki so ga na desnici že dlje časa pozivali k razpisu predčasnih volitev, po navedbah Politica morda računa, da bodo socialisti lahko prepričali volivce z ukrepi za reševanje stanovanjske krize in tako kljub zaostanku v anketah znova dobili priložnost za vodenje vlade. Sanchez si je skozi leta pridobil sloves mojstra političnih preobratov, vendar ga čaka težka naloga, če želi tudi to najnovejšo krizo obrniti v svojo korist.
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