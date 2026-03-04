Sanchez po grožnjah Trumpa jasno: Vojni pravimo ne

Španski premier Pedro Sanchez se je odzval na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo z njimi prekinil vse trgovinske posle, ker španska vlada Američanom ni dovolila uporabe letalskih oporišč Morón in Rota za napade na Iran. Poudaril je, da svet težav ne more reševati s konflikti. Sanchez je pozval tudi, naj se ne ponavljajo napake iz preteklosti, poroča španska RTVE.es. Ob tem je spomnil na vojno v Iraku: "Pred 23 leti nas je ameriška administracija potegnila v vojno na Bližnjem vzhodu, ki naj bi bila v teoriji namenjena uničenju Sadamovega orožja za množično uničenje, vzpostavitvi demokracije in zagotavljanju globalne varnosti. A v restrospektivi je imela ta ravno nasproten učinek - sprožila je največji val negotovosti na naši celini od padca berlinskega zidu."

Španski premier Pedro Sanchez FOTO: Aljoša Kravanja

Opozoril je, da ta "konflikt" povzročil drastično povečanje džihadističnega terorizma, migracijsko krizo v vzhodnem Sredozemlju, splošno zvišanje stroškov energije ter tudi življenjskih stroškov. Ob tem je Združene države opozoril, da Španija ne namerava sodelovati v nečem, kar je po njegovih besedah slabo za ves svet - kot je na primer vojna v Iranu - zgolj zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi. Jasen pa je, da država ne podpira niti trenutnega iranskega režima. "Zavračamo iranski režim, ker zatira in ubija svoje državljane, zlasti ženske. Obenem pa zavračamo tudi trenutni konflikt in pozivamo k diplomatski in politični rešitvi," je dejal ter zagotovil, da bo Španija sodelovala z vsemi državami v regiji, ki se zavzemajo za mir in spoštovanje pravne države. Obljubil je tudi, da jih bo podprl tako z diplomatskimi kot metrialnimi viri.