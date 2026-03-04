Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sanchez po grožnjah Trumpa jasno: Vojni pravimo ne

Ljubljana, 04. 03. 2026 13.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Donald Trump in Pedro Sanchez

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Španiji zagrozil s prekinitvijo vseh trgovinskih poslov, ker Madrid ni dovolil uporabe svojih letalskih oporišč za napade na Iran, je španski premier Pedro Sanchez odločno poudaril, da ne bodo sodelovali v vojni zgolj zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi. Jasen pa je, da v Španiji ne podpirajo niti iranskega režima.

Španski premier Pedro Sanchez se je odzval na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo z njimi prekinil vse trgovinske posle, ker španska vlada Američanom ni dovolila uporabe letalskih oporišč Morón in Rota za napade na Iran. Poudaril je, da svet težav ne more reševati s konflikti.

Sanchez je pozval tudi, naj se ne ponavljajo napake iz preteklosti, poroča španska RTVE.es. Ob tem je spomnil na vojno v Iraku: "Pred 23 leti nas je ameriška administracija potegnila v vojno na Bližnjem vzhodu, ki naj bi bila v teoriji namenjena uničenju Sadamovega orožja za množično uničenje, vzpostavitvi demokracije in zagotavljanju globalne varnosti. A v restrospektivi je imela ta ravno nasproten učinek - sprožila je največji val negotovosti na naši celini od padca berlinskega zidu."

Španski premier Pedro Sanchez
Španski premier Pedro Sanchez
FOTO: Aljoša Kravanja

Opozoril je, da ta "konflikt" povzročil drastično povečanje džihadističnega terorizma, migracijsko krizo v vzhodnem Sredozemlju, splošno zvišanje stroškov energije ter tudi življenjskih stroškov. 

Ob tem je Združene države opozoril, da Španija ne namerava sodelovati v nečem, kar je po njegovih besedah slabo za ves svet - kot je na primer vojna v Iranu - zgolj zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi. Jasen pa je, da država ne podpira niti trenutnega iranskega režima.

"Zavračamo iranski režim, ker zatira in ubija svoje državljane, zlasti ženske. Obenem pa zavračamo tudi trenutni konflikt in pozivamo k diplomatski in politični rešitvi," je dejal ter zagotovil, da bo Španija sodelovala z vsemi državami v regiji, ki se zavzemajo za mir in spoštovanje pravne države. Obljubil je tudi, da jih bo podprl tako z diplomatskimi kot metrialnimi viri.

Preberi še Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino

Španija bo ob tem po njegovih besedah z evropskimi zavezniki sodelovala pri usklajenem in učinkovitem odzivu. "Španska vlada stoji ob tistih, ob katerih mora stati. Ob vrednotah, ki so jih v našo ustavo zapisali naši starši in stari starši, ob temeljnih načelih EU, ob Ustanovni listini Združenih narodov, ob mednarodnem pravu, ob miru ter ob mirnem sobivanju in harmoničnih odnosih med državami," je poudaril.

Sanchez je ob tem zagotovil, da bo vlada storila "enako kot v drugih konfliktih" in da pomaga Špancem na Bližnjem vzhodu, ki se želijo vrniti domov. Napovedal pa je tudi, da vlada preučuje možne ukrepe za "pomoč gospodinjstvom, delavcem, samozaposlenim in podjetjem pri ublažitvi gospodarskih posledic tega konflikta".

španija zda iran pedro sanchez donald trump

Sicilijo streslo več potresov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551