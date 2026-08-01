Sanchez po pismih voditeljev: 'V nasprotju z najosnovnejšo zdravo pametjo'

Janez Janša je na spletu izrazil solidarnost s Španijo, ob tem pa dodal, da sočutja do tistih, ki so resnično v stiski, nikoli ne bi smeli zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Menil je še, da država, ki ne more zaščititi svojih meja, ne more v celoti uveljavljati vladavine prava. "Nezakonita prečkanja meja morajo imeti jasne in hitre posledice," je še poudaril.

Španija je sicer v le nekaj urah po vdoru več tisoč migrantov na ozemlje njihove eksklave Ceute sklenila dogovor z Marokom ter začela čez mejo vračati prišleke. Kot poročajo španski mediji, so jih doslej vrnili že več kot 48.000.

Von der Leynova potrdila, da je prejela pisma

Slovenski premier je v petek z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. Kot je danes sporočila vlada na družbenem omrežju, se je pozivu doslej pridružilo skupno 22 članic Unije. V pismu, ki so ga pripravili na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

Vdor migrantov v Ceuto FOTO: Profimedia

Von der Leynova pa je v današnji objavi na spletu pozdravila vrnitev migrantov v Maroko ter dejala, da to dokazuje, "zakaj je nadzor naših evropskih meja tako pomemben". "Imamo vzpostavljen robusten sistem, vendar ga je treba še okrepiti," je dejala. Ob tem je potrdila, da je prejela pisma različnih voditeljev.

Sanchezov oster odziv

Na pisma voditeljev 22 držav se je odzval tudi španski predsednik vlade Pedro Sanchez, ki obžaluje odziv nekaterih evropskih vlad. Tudi sam je v Bruselj poslal pismo, v katerem je izrazil nezadovoljstvo z odnosom nekaterih držav do krize v Ceuti. Potem ko je pojasnil dogodke zadnjih nekaj ur, je izjavil, da je bil odziv vlad "precej neenakomeren", in dodal: "Večina nam je izkazala svojo podporo in solidarnost ter ponudila pomoč. Drugi pa so se odločili napasti Španijo in pozivati k njeni začasni izključitvi iz schengenskega območja."