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Sanchez po pismih voditeljev: 'V nasprotju z najosnovnejšo zdravo pametjo'

Ljubljana, 01. 08. 2026 13.57 pred 55 minutami 3 min branja 106

Avtor:
M.P. STA
Pedro Sanchez

Premier Janez Janša je ob dogajanju v Ceuti ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. "Brez učinkovite zaščite zunanjih meja EU bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma," je zapisal na spletu. Španski premier Pedro Sanchez je medtem na pismo nekaterih voditeljev članic Unije odgovoril z lastnim pismom, v katerem je ostro nastopil proti svojim kritikom: "To ni le v nasprotju z evropskim pravom, humanitarnim pravom in načeli solidarnosti, ki nas združujejo, temveč je tudi v nasprotju z dolgoročnimi interesi Evrope in z najosnovnejšo zdravo pametjo."

Janez Janša je na spletu izrazil solidarnost s Španijo, ob tem pa dodal, da sočutja do tistih, ki so resnično v stiski, nikoli ne bi smeli zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Menil je še, da država, ki ne more zaščititi svojih meja, ne more v celoti uveljavljati vladavine prava. "Nezakonita prečkanja meja morajo imeti jasne in hitre posledice," je še poudaril.

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Španija je sicer v le nekaj urah po vdoru več tisoč migrantov na ozemlje njihove eksklave Ceute sklenila dogovor z Marokom ter začela čez mejo vračati prišleke. Kot poročajo španski mediji, so jih doslej vrnili že več kot 48.000.

Von der Leynova potrdila, da je prejela pisma

Slovenski premier je v petek z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. Kot je danes sporočila vlada na družbenem omrežju, se je pozivu doslej pridružilo skupno 22 članic Unije.

V pismu, ki so ga pripravili na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

Vdor migrantov v Ceuto
Vdor migrantov v Ceuto
FOTO: Profimedia

Von der Leynova pa je v današnji objavi na spletu pozdravila vrnitev migrantov v Maroko ter dejala, da to dokazuje, "zakaj je nadzor naših evropskih meja tako pomemben". "Imamo vzpostavljen robusten sistem, vendar ga je treba še okrepiti," je dejala.

Ob tem je potrdila, da je prejela pisma različnih voditeljev.

Sanchezov oster odziv

Na pisma voditeljev 22 držav se je odzval tudi španski predsednik vlade Pedro Sanchez, ki obžaluje odziv nekaterih evropskih vlad. Tudi sam je v Bruselj poslal pismo, v katerem je izrazil nezadovoljstvo z odnosom nekaterih držav do krize v Ceuti.

Potem ko je pojasnil dogodke zadnjih nekaj ur, je izjavil, da je bil odziv vlad "precej neenakomeren", in dodal: "Večina nam je izkazala svojo podporo in solidarnost ter ponudila pomoč. Drugi pa so se odločili napasti Španijo in pozivati k njeni začasni izključitvi iz schengenskega območja."

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Sanchez meni, da je ta odnos motiviran s predsodki, lažnimi novicami, nevednostjo ali političnimi interesi. Poudaril je, da to ni le v nasprotju z evropskim pravom, humanitarnim pravom in načeli solidarnosti, ki nas združujejo, temveč da je tudi "v nasprotju z dolgoročnimi interesi Evrope in z najosnovnejšo zdravo pametjo, saj Ceuta ni del schengenskega območja in praktično ni več nobenih nezakonitih migrantov, ki bi jih bilo treba vrniti".

Poudaril je še, da ima Španija po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj da je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026).

V Ceuto so v preteklih dneh prek morja in kopnega prispeli mnogi migranti. Po podatkih španskih oblasti je v eksklavo vstopilo 50.000 ljudi, po oceni regionalnega predsednika Ceute pa jih je mejo z Marokom prečkalo 60.000. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, v eksklavi ostaja še neznano število ljudi. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju je po najnovejših podatkih španskega notranjega ministrstva umrlo 67 migrantov.

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KOMENTARJI106

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
01. 08. 2026 15.34
To naredis enkrat in na misel vec nikomur ne pride da bi nezakonito kam vdiral.
Odgovori
0 0
Samo navijač
01. 08. 2026 15.32
Pa popopraš.
Odgovori
+1
1 0
Kameleon Kiddo
01. 08. 2026 15.32
izraelska posła
Odgovori
+0
3 3
Sanchez Robi
01. 08. 2026 15.33
Oni so bili v vodi
Odgovori
0 0
fljfo
01. 08. 2026 15.33
Vir?
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
01. 08. 2026 15.32
Ne vem zakaj imajo ta super F 16 letala . Nalozis kasetno strelivo........
Odgovori
+2
2 0
zvoneti
01. 08. 2026 15.32
U je Maroku od leta 2016 plačala približno 360 milijonov evrov za: nadzor meja, boj proti tihotapljenju ljudi, sprejem in zaščito migrantov in beguncev v Maroku, vračanje in ponovno vključevanje oseb, usposabljanje mejnih organov ter razvoj zakonitih migracijskih poti. Ali res verjamete, da niso opazili 60.000 ljudi, ki so jim neopazno migrirali v Ceuto samo v nekaj urah????? Novinarjji CNN poročajo, da so ji ljudje povedali, da so dobili pozive na facebooku da je meja prosta in da maroškli policisti spuščajo vse brez izjeme. Mogoče pa ima povezavo okrepljeno prijateljstvo Maroka z Bibijem in Krmpom v zadnjem času poguglajte. Saj vemo komu je Španija trn v peti, desni dr.....hali iz Izraela in USA, prijateljem našega Janeza Izraelskega.
Odgovori
+0
1 1
zvoneti
01. 08. 2026 15.33
Tukaj pa prevod pričevanj, ki so jih migranti povedali: Več Maročanov, ki so vstopili v špansko Ceuto, je povedalo novinarjem The New York Timesa, da jih je maroška policija usmerila proti meji in jih spodbujala, naj prestopijo špansko ozemlje. Novinarja Carlos Barragán in Jason Horowitz sta govorila z migranti v Ceuti. Med njimi je bil 26-letni Youssef Alaoui, ki je dejal, da so policisti njegovi skupini pokazali, kam naj gre, ko se je v četrtek približevala meji. "Vedno so nam govorili: 'Pojdite tja, pojdite tja,'" je dejal Alaoui. Drugi Maročan, star 37 let, je povedal, da je za množični prehod izvedel na družbenih omrežjih in da je policija ljudem, ki so prišli do meje, rekla: "Pridite v Španijo." Izjave migrantov še niso bile neodvisno preverjene in same po sebi ne dokazujejo, da je maroška vlada ukazala policiji, naj ljudi spusti do Ceute.
Odgovori
0 0
zvoneti
01. 08. 2026 15.33
CNN poroča:.: Več Maročanov, ki so vstopili v špansko Ceuto, je povedalo novinarjem The New York Timesa, da jih je maroška policija usmerila proti meji in jih spodbujala, naj prestopijo špansko ozemlje. Novinarja Carlos Barragán in Jason Horowitz sta govorila z migranti v Ceuti. Med njimi je bil 26-letni Youssef Alaoui, ki je dejal, da so policisti njegovi skupini pokazali, kam naj gre, ko se je v četrtek približevala meji. "Vedno so nam govorili: 'Pojdite tja, pojdite tja,'" je dejal Alaoui. Drugi Maročan, star 37 let, je povedal, da je za množični prehod izvedel na družbenih omrežjih in da je policija ljudem, ki so prišli do meje, rekla: "Pridite v Španijo." Izjave migrantov še niso bile neodvisno preverjene in same po sebi ne dokazujejo, da je maroška vlada ukazala policiji, naj ljudi spusti do Ceute.
Odgovori
0 0
Samo navijač
01. 08. 2026 15.31
To niso ne migranti ne begunci. Poglejte kako lepo so pitan. Proxi d...al z namenom pobijati Evropejce. In to d..al z namenom vzdržujeta Amerika in zidi . Ce nisi po njihovi volji ti spustijo v drzavo to ž..d.
Odgovori
+5
6 1
BrezPitt
01. 08. 2026 15.29
Bravo Sanchez, lepo povedal populistom, da to območje ne spada po schengen.. sedaj lepo dokazat, da za vsem tem stojijo zda in izrael, ki hočejo destabilizirati eu in prvo so začeli pri njihovi glavni nasprotnici.
Odgovori
-5
3 8
Sanchez Robi
01. 08. 2026 15.32
Lepo je govoril ni kaj dodati ni problemov sanlmo malo so plavali.Malo so se hecali.
Odgovori
+2
2 0
ramstein
01. 08. 2026 15.24
Aja, še to za vse woknjene levičarske opranoglavce: Priseljevanje v v Evropo ni človekova pravica. Ne vem, zakaj admin to briše, ampak to je samo golo dejstvo.
Odgovori
+10
14 4
Jani.
01. 08. 2026 15.26
+++++
Odgovori
+6
7 1
levnuh, ne svecko
01. 08. 2026 15.24
Komu aplavdirati? Našemu PV, Janezu, ki je minimalno 2900 km stran od kraja dogodka ali Sanchezu, španskemu PV, ki resnici na ljubo je na domačem dvorišču, toda to dvorišče je velikooo za dve Janezovi ( mišljeno skupaj na tudi na sosedovo, Pačnikovo )? Janezu so naši prijatelji in komšije Izraelci poslali " realno " sliko, posneto s " špijoniro " tehniko ( bo kmalu v službi SDS partije, kot tehnološki hov hov now) , situacije, ko ilegalci skačejo po EU teritoriju, zato on ko ko ko ... dak, španski torero pa se zoperstavi z rdečo fano in meči proti ljutemu " biku ". Osebno, bravo Sanchez za pokončno držo. Dodajam še, bravo za distanco do USA, ob napadu na Iran in vzdignjen sredinec do Ukrotov!
Odgovori
-4
7 11
Sanchez Robi
01. 08. 2026 15.27
Levouhi pozdravljeni.
Odgovori
+0
5 5
Kod.
01. 08. 2026 15.30
Ostalih 21 si pa namerno izpustil
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
01. 08. 2026 15.34
Waw kakšno ime:) a ne bi si raje dal Stevotov Žanček.
Odgovori
0 0
Desniprepad
01. 08. 2026 15.24
To so zakuhali Sionisti v povezavi z Maroško mafijo in CIE zaradi neodobravanja vojne in odklonitve Španije uporabe španskih oporišč in zračnega prostora za napad ZDA na Iran. Pa lep pozdrav ta "čudoviti norisvet" z Janšisti na čelu ki to podpirate takšno politiko razdora, maščevanja predvsem pa korupcije in ostalih nečednosti ki jih počnejo.
Odgovori
-3
5 8
ramstein
01. 08. 2026 15.25
Vročina ti škoduje. Prižgi klimo
Odgovori
+2
7 5
Desniprepad
01. 08. 2026 15.28
Verjetno tebi škodi.
Odgovori
-2
3 5
Desniprepad
01. 08. 2026 15.29
Agenda desničarjev je diskreditirati levičarjev za vsako ceno
Odgovori
-5
0 5
lokson
01. 08. 2026 15.23
Za crknit. Kakšen populizem in pitanju na dušo Sanchezu. Banda permisivna . Nič ni narobe s strpnostjo, človekoljubjem, nudenju pomoči itd, ampak zagovarjanje prav bolanega uma in norih pogledov, pa je višek patetike.
Odgovori
+11
13 2
razumi če lahko
01. 08. 2026 15.23
To kaj se dogaja v Ceutu prav gotovo nima nobene veze z zdravo pametjo in niti z načeli EU to je en navaden vandalizem in , če tega Sancho ne vidi je dobesedno slep to je zločin proti domačinom v prvi vrsti in potem pride šele ostalo !!
Odgovori
+9
11 2
zavetnik
01. 08. 2026 15.23
Zdaj vam je španski predsednik vlade nalili čistega vina in vam pokazal pot do rešitve in ne hujskanje proti ljudem ki iščejo boljše življenje kako moraš biti pokvarjen da ne vidiš nič okrog sebe samo svoj ego in pozabiš na vse vrednote tudi krščanske mogoče vam bo papež pokazal pot???
Odgovori
-6
3 9
ramstein
01. 08. 2026 15.27
Boljše življenje si lahko ustvarijo doma. Ni treba prihajati k nam in delat sranja.
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
01. 08. 2026 15.29
Poba,ostali so v Afriki.
Odgovori
+1
2 1
Jani.
01. 08. 2026 15.30
Cisto vino pravi samo eno besedo... ILEGALNO! Vse ostalo mlatenje prazne slame.
Odgovori
+1
1 0
ramstein
01. 08. 2026 15.34
Aha, potem sem imel v evropskih prestolnicah privide, ko sem videl horde ilegalcev, ki te nadlegujejo na ulici in te hočejo tako ali drugače okrasti? V zadnjih tridesetih letih je v Evropo prišlo več deset milijonov ilegalcev.
Odgovori
0 0
ramstein
01. 08. 2026 15.17
Skrajna levica uničuje Španijo! V zadnjih letih so sprejeli uničujoče zakone na mnogih področjih. Zakoni so proti-natalni, da bi domači ljudje imeli čim manj otrok, rešitev pa vidijo v uvažanju tujcev. Žebelj v krsto pa je legalizacija več kot pol milijona ilegalcev, ki spodbuja nadaljno priseljevanje iz tretjega sveta. Torej, nelegalno prideš v EU, ta pa te legalizira in kmalu boš imel državljanstvo. To je vojna proti svojim ljudem, izdaja lastnih državljanov.
Odgovori
+10
16 6
Yon Dan
01. 08. 2026 15.17
Anglija, Francija, Italija, Nizozemska, Nemčija, Belgija, sedaj še Španija.. Pa še katera, so uničene od migrantor. Tudi Ljubljana je čedalje bolj črna.
Odgovori
+12
14 2
juventina10
01. 08. 2026 15.24
tudi norveška,švedska,irska,razen poljske in deloma slovaške,zer madžarske,do zdaj.
Odgovori
+9
9 0
Sanchez Robi
01. 08. 2026 15.13
Samo gospod Sanhez Robi in Alenka Bratušek lahko rešijo Evropo.
Odgovori
+0
9 9
jugatneme
01. 08. 2026 15.12
Tu ni več govora o beguncih ampak večinoma o mladih preračunljivih migrantih, kateri dobro vedo, da bodo v nekaterih državah EU prejeli višjo socialno podporo brez dela kot bi doma prejeli če bi delali. Mnogi od njih imajo na domačih tleh teževe z zakonom (prestopništvo, mali in večji kriminal) katere seveda nosijo s seboj. Samo da se jim ponudi priložnost in že bodo isto počeli v EU. Nimamo dovolj svojih problematičnih oseb, potrebujemo jih še iz uvoza?
Odgovori
+16
18 2
poper00
01. 08. 2026 15.15
Ne vem ali sploh čitate članek ali samo brezveze širite sovraštvo.Nobeden od njih ni prišel v Evropo.Janša se je samo šopiri ,da bi povdaril svojo pomembnost ,ker jo nobeden ne opazi.
Odgovori
-8
6 14
Estoril
01. 08. 2026 15.18
Ceuta in Melilla sta v sestavi Španije in tam veljajo zakoni in ustavne določbe EU in Španije,razen nekaterih carinskih izjem,... sta del Evropske unije..
Odgovori
+6
7 1
Jani.
01. 08. 2026 15.21
Poper minusi ti povejo vse.
Odgovori
+4
6 2
juventina10
01. 08. 2026 15.27
a ti sploh na splošno bereš novice iz evrope on kaj se tam dogaja.pa četudi bi bil res samo janša,je prav,da se opozarja na muslimalizacijo evrope.malo pobrskaj tuje medije,od naših ne izveš nic.
Odgovori
+2
2 0
BrezPitt
01. 08. 2026 15.30
Sta del Španije vendar ne v schengenskem območju!
Odgovori
0 0
Jani.
01. 08. 2026 15.12
Pedro lewac zavoženi tvoja dejanja so v nasprotju z zdravo pametjo to pa ja! Zagovarjate da rabite delovno silo?!?!?!?! Delovna sila ne rabi ilegalno kriminalno priplavat v drzavo ampak lahko mirno z dobrimi nameni pride s potnim listom na uradnem mejnem prehodu kot to počnemo vsi normalni EU prebivalci brez slabih namenov! Ilegalci si vozi domov in futraj sam. Jaz ne plačujem davkov za njihovo lagodje.
Odgovori
+14
15 1
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