Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sanchez: Španija bo od EU zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom

Madrid, 19. 04. 2026 16.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Pedro Sanchez

Španija bo zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi domnevne kršitve mednarodnega prava, je dejal premier Pedro Sanchez. Prepričan je, da država, ki krši mednarodno pravo, ne more biti partner Evropske unije.

Sanchezova današnja izjava sledi petkovemu skupnemu pismu Španije, Irske in Slovenije, v katerem so pozvale EU k odločnemu odzivu glede razmer na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Izraelu. Zahtevale so tudi, da se pridružitveni sporazum med EU in Izraelom obravnava na naslednjem zasedanju zunanjih ministrov članic EU.

"V torek bo španska vlada predložila predlog, da naj Evropska unija prekine pridružitveni sporazum z Izraelom," je Pedro Sanchez napovedal na današnjem političnem shodu v Andaluziji na jugu države.

Kot je ob tem zatrdil, Španija nima nič proti izraelskemu ljudstvu, toda vlada, "ki krši mednarodno pravo /.../, ne more biti partner Evropske unije". "Preprosto tako je," je dodal.

FOTO: AP

Pridružitveni sporazum med EU in Izraelom, ki je začel veljati leta 2000, vključuje klavzulo, ki odnose pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic.

Evropska komisija je septembra lani zaradi izraelskega kršenja človekovih pravic Palestincev predlagala suspenz trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu s pridružitvenim sporazumom z unijo.

Za suspenz trgovinskih določb sporazuma zadošča podpora kvalificirane večine, troej 15 držav, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Preberi še Slovenija, Irska in Španija pozivajo EU k odzivu na izraelske kršitve

Španija je v preteklosti večkrat kritizirala vlado izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi vojne v Gazi in izraelskih napadov na Libanon.

Skupaj z Irsko je prvič pozvala k pregledu sporazuma z Izraelom leta 2024 zaradi zaskrbljenosti glede izraelskega ukrepanja v Gazi, potem ko je izraelska vojska v odgovor na napade palestinskega gibanja Hamas oktobra 2023 sprožila vojaško operacijo v enklavi.

Maja 2024 je Španija skupaj z Irsko in Norveško tudi priznala palestinsko državo, kar je razjezilo Izrael.

Na pokopališču odvrgli trupla več kot 50 dojenčkov

bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
okusno
Portal
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641