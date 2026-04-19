Sanchez: Španija bo od EU zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom

Sanchezova današnja izjava sledi petkovemu skupnemu pismu Španije, Irske in Slovenije, v katerem so pozvale EU k odločnemu odzivu glede razmer na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Izraelu. Zahtevale so tudi, da se pridružitveni sporazum med EU in Izraelom obravnava na naslednjem zasedanju zunanjih ministrov članic EU.

"V torek bo španska vlada predložila predlog, da naj Evropska unija prekine pridružitveni sporazum z Izraelom," je Pedro Sanchez napovedal na današnjem političnem shodu v Andaluziji na jugu države.

Kot je ob tem zatrdil, Španija nima nič proti izraelskemu ljudstvu, toda vlada, "ki krši mednarodno pravo /.../, ne more biti partner Evropske unije". "Preprosto tako je," je dodal.