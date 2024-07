Sanchez zavrnil pričanje v preiskavi proti soprogi

Pedro Sanchez in Begona Gomez

Preiskava proti premierjevi soprogi se je začela sredi aprila zaradi suma korupcije in domnevnega trgovanja z vplivom na podlagi obtožbe protikorupcijske nevladne organizacije Manos Limpias, ki je povezana s skrajno desnico. Skupina, ki je v preteklosti neuspešno tožila že vrsto politikov, je nato priznala, da je tožba proti Begoni Gomez temeljila samo na medijskih prispevkih.

Gomez se je na zaslišanju sredi meseca sklicevala na pravico do molka in po nekaj minutah odšla, ne da bi podala izjavo. Njen odvetnik Antonio Camacho je ob odhodu dejal, da v tej fazi "ni več razloga za obstoj tega sodnega procesa" in poudaril, da dosedanje preiskave "niso prinesle nobenih rezultatov".