Sanchezu v senci razdeljene Španije še en mandat na čelu vlade

Španija je novega premierja dobila po julijskih volitvah, ki niso dale jasnega zmagovalca. Največ glasov je sicer prejela konservativna Ljudska stranka (PP), a ne dovolj za oblikovanje vlade. Vodilni kandidat stranke Alberto Nunez Feijoo tako v parlamentu ni dobil zadostne podpore za premierski položaj.

Sanchezovi socialisti (PSOE) so dosegli drugi najboljši izid, da bi si zagotovili večino, pa so sklenili dogovore z levim zavezništvom Sumar, baskovsko stranko PNV, Katalonsko republikansko levico (ERC), stranko Skupaj za Katalonijo (Junts) ter nekaterimi drugimi regionalnimi strankami.

Ključna je bila podpora stranke Junts, ki pa je v zameno zahtevala amnestijo sodno preganjanih katalonskih politikov in aktivistov, zlasti zaradi vpletenosti v poskus odcepitve Katalonije. Sanchez je na to pristal in si s tem nakopal kritike ter jezo velikega dela španske javnosti. V zadnjih tednih so v mestih po državi potekali množični protesti.