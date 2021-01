Zahvaljujoč Sandersu prodaja pletenih rokavic bliskovito narasla

Iz srca hvala, Bernie Sanders, vzklikajo v ameriški neprofitni organizaciji, ki opogumlja in izobražuje ženske. Članice programa tudi same pletejo volnene rokavice, podobne tistim, ki jih je nesojeni kandidat za Belo hišo nosil na predsedniški inavguraciji. Pregorela niso le družbena omrežja, ampak tudi spletna stran organizacije. Zanimanje za njihove pletenine je poskočilo in prineslo dolarje za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Sanders medtem skromno pravi, da je želel poskrbeti le, da bi mu bilo toplo.