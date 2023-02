Sandujeva Rusijo obtožila načrtovanja državnega udara, Moskva to zanika

"Takšne trditve so popolnoma neutemeljene in nedokazane," je v odzivu povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova ter Ukrajino in Moldavijo obtožila kampanje blatenja Rusije.

Svoje obtožbe je Maia Sandu namreč utemeljila z obveščevalnimi dokumenti, ki naj bi jih Moldavija nedavno prejela od sosednje Ukrajine. Kot je dejala, Moskva preko protestov v državi spodbuja nasilje in napade na državne ustanove. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je že prejšnji teden dejal, da ima Rusija konkretne načrte za rušenje političnega reda v Moldaviji.

"V nasprotju z zahodnimi državami in Ukrajino se ne vmešavamo v notranje zadeve Moldavije in drugih držav sveta," so v izjavi še sporočili z ministrstva v Moskvi.