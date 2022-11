Sanfranciški policiji bodo v skrajnih primerih pomagali 'roboti ubijalci'

Enajstčlanska nadzorniška skupina je izglasovala, da bodo sanfranciški mestni policisti v skrajnih primerih lahko uporabljali t. i. robote ubijalce. Gre za daljinsko vodeno tehnologijo, ki jo bodo lahko možje v modrem uporabili le v primeru življenjske ogroženosti. Pogovori o uvedbi so trajali več let in so močno razdvojili javnost.

Na torkovem glasovanju, ki je trajalo več kot dve uri, je osem mestnih nadzornikov glasovalo za uvedbo, trije so bili proti. Zagovorniki 'robotov ubijalcev' so ob tem izpostavili, da je predlog v skladu z državno zakonodajo, nasprotniki pa, da bi nova oborožitev vodila v militarizacijo policije, ki je že tako preveč agresivna do nekaterih družbenih manjšin, piše AP. Nadzornik Rafael Mandelman, ki je glasoval za uvedbo, je izpostavil, da mu retorika, ki robote označuje za nevarne in nezanesljive, ni všeč. Nasprotnike dodatne oborožitve je označil za nasprotnike policije. "Menim, da obstajajo večje dileme, večja vprašanja pri tem, kaj je napredno in kaj ne. Taka mnenja so slaba za napredovanje policije, za nadzorni svet in za demokracijo," je dejal v izjavi po sprejetju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Shamann Walton, ki je eden izmed treh nadzornikov, ki so glasovali proti, pa je zagovarjal pravice manjšin. "Prebivalci nas neprestano prosijo, naj ukrenemo kaj v zvezi z vse večjim oboroževanjem policije in njihove negativne interakcije s temnopoltimi in drugimi manjšinami," je utemeljil odločitev. Tudi mestni javni tožilec se z dodatnim orožjem ne strinja. V pismu, ki ga je poslal odboru, je potezo celo označil za kontradiktorno mestnim vrednotam, saj "omogoča ubijanje članov skupnosti". Uporaba dovoljena le nekaterim in v skrajnih okoliščinah Glavna nadzornica odbora Connie Chan, ki je predlog posredovala celotnemu odboru, je dejala, da pomisleke razume in da je bila razprava zelo razgreta in težka. Predstavila je tudi odločitve policije, ki je dejala, da to ne pomeni vnaprejšnje oborožitve robotov s pištolami. "Tehnologija bo opremljena z eksplozivnimi naboji, ki bi onesposobili ali zmedli nasilnega, oboroženega ali nevarnega osumljenca, ko bodo ogrožena človeška življenja," je dejala v izjavi. Na policiji so obenem poudarili, da bi robote uporabili le v skrajnih okoliščinah, torej za rešitev človeških življenj. Prav tako so sporočili, da bodo njihovi policisti robote lahko aktivirali le po uporabi vseh alternativ in v primeru, da bi se te izkazale za neuspešne. Dovoljenja za uporabo bodo prejeli le visoko usposobljeni policisti.

icon-expand Prvega 'robota ubijalca' na ameriški tleh je tamkajšnja policija uporabila leta 2016 v Dallasu. Oboroženi napadalec je pred onesposobitvijo ubil pet policistov. Robote so prejšnje leto poskušali uvesti tudi v Oaklandu, a se je nato mestni svet odločil, da je nestrinjanje javnosti preveliko. FOTO: Shutterstock