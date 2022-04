Šangahaj v boju proti covidu-19 preseljuje cele mestne skupnosti

Po tem, ko je Šanghaj previdno nadaljeval sproščanje strogih ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom in najstrožjo obliko zaprtja odpravil še za štiri milijone prebivalcev, si oblasti na drugi strani prizadevajo celotne skupnosti preseliti iz mesta. Na ta način želijo ustaviti novi val covida-19.

Mestne oblasti Šangahaja so včeraj sporočile, da so najstrožjo obliko zaprtja odpravile še za štiri milijone prebivalcev. Doslej so dovoljenje, da zapustijo domove, izdali skupno 12 milijonom ljudem, številni pa ob tem še naprej ostajajo omejeni na svoje stanovanjske komplekse, o čemer smo pisali včeraj.

Danes britanski BBC poroča, da so mestni uradniki Komunistične partije spisali uradno obvestilo, v katerem so izdali ukaz za premestitev prebivalcev severnega dela mesta v karantenske objekte, oddaljene več kot 160 kilometrov. "Načrt je, da se ljudje iz svojih domov v Pingvangu preselijo v sosednjo provinco Džedžjang, kjer bodo ostali vsaj teden dni. Ukrep izključuje majhne otroke, starejše in invalide, je mogoče razbrati iz obvestila," piše BBC.

icon-expand Delavci v zaščitnih opremah razkužujejo ulice v Šanghaju. FOTO: AP

Po besedah časnika je bilo prebivalcem rečeno, da se lahko selijo le tisti, ki so bili na testiranju negativni. Zakaj so se oblasti tako odločile, za zdaj še ni jasno. Pristojni so sicer pod velikim pritiskom, ker morajo zmanjšati tveganje prenosa novega koronavirusa in doseči cilj nič primerov okužb. Ukaz prihaja le nekaj dni po tem, ko so oblasti preselile ljudi iz njihovih domov in evakuirale velik del prebivalstva na drugem območju Šanghaja. Vsaj tisoč ljudi je bilo prisiljenih zapustiti majhno mesto Bejcaj in se preseliti v začasne nastanitve, da bi lahko pristojni razkužili območje na obrobju območja Pudong na vzhodu mesta. Vhodna vrata svojih domov so morali pustiti odprta Kot navaja BBC, so oblasti v uradnem obvestilu, ki so ga izdale stanovalcem, zapovedale, naj pripravijo svoje stvari in pustijo vrata garderobnih omar odprta. Ob tem so jim naročili, naj pustijo odprta tudi vhodna vrata svojih domov. Fotografije ljudi na družbenih omrežjih, ki ponoči čakajo v vrstah s pripravljenimi kovčki, so pokazale razsežnost operacije.



Po navedbah BBC je obvestilo mestnega urada za preprečevanje epidemij vsebovalo tudi naslednjo odredbo: "Svojih hišnih ljubljenčkov v času evakuacije ne morete odpeljati s seboj, bomo pa mi poskrbeli za njihovo oskrbo."

icon-expand Prebivalci in delavci v skupnosti s svojimi zalogami hrane čakajo pred vhodom v stanovanjsko četrt, ki je še vedno zaprta. FOTO: AP

Zaprtje mesta traja že četrti teden Po besedah BBC je ukrep nov dokaz, kako daleč je pripravljena iti Kitajska, da bi zaustavila širjenje covida-19 v Šanghaju, ki je med tem izbruhom evidentiral približno 400.000 primerov. Večina od 25 milijonov mestnih prebivalcev še vedno ostaja pod strogim ukrepom zaprtja mesta, ki traja že četrti teden. Samo včeraj so potrdili več kot 18.000 novih, večinoma asimptomatskih primerov. Umrlo je še sedem ljudi, večinoma starejših od 70 let in s pridruženimi boleznimi. Skupno so doslej evidentirali 17 smrti. Zdravstveni delavci ulice posipavajo z apnenim prahom Po navedbah BBC je na družbenih omrežjih zakrožil videoposnetek, na katerem zdravstveni delavci v polni zaščitni obleki hodijo po Bejcaju ter po ulicah in pločnikih posipavajo apnen prah. Na ta način si prizadevajo pobiti vse ostanke novega koronavirusa. Lokalni uradniki pa so pred tem zanikali trditve, da je bilo do 8.000 ljudi na tem območju pozitivnih, in jih označili kot "lažne informacije".

icon-expand Prebivalci, ki so bili na zadnjih dveh testih negativni, v vrstah čakajo, da bodo zapustili začasno bolnišnico, ki so jo oblasti iz državnega razstavnega in kongresnega centra preuredile v karanteno za ljudi v Šanghaju, pozitivne na novi koronavirus. FOTO: AP

Prebivalci, ki so jih preselili v več karantenskih centrov ali karantenskih hotelov, so izražali nezadovoljstvo s tamkajšnjim stanjem, še poroča BBC. 33-letnica, ki je morala zapustiti dom in oditi v šolo, ki so jo oblasti rekvirirale, je na družbenih omrežjih objavila: "Dovolj imam, prispela sem sinoči, a se že želim vrniti domov!" Spet drugi meščani so povedali, da so se razmere v začasnih bolnišnicah, v katere so jih preselili, izboljšale. Ena izmed delavk, stara 40 let, je dejala, da je bila med stotimi ljudmi, ki so jih odpeljali v objekt, kjer je bila hrana boljša. V svoji prejšnji objavi na družbenem omrežju se je sicer pritožila nad vladno dobavo "dveh korenčkov, ene gnile buče in dveh koruznih storžev", piše BBC.