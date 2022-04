Šanghaj previdno odpravlja ukrep strogega zaprtja mesta

Po besedah britanskega BBC je to prvič, da je kitajska metropola uvedla tako stroge omejitve – do zadnjega trenutka je namreč imela bolj sproščena pravila kot druga kitajska mesta.

A mestne oblasti s strogimi omejitvami niso ustavile širjenja različice omikron – od začetka marca so pristojni uradno potrdili že več kot 400.000 okužb.

Samo danes so našteli več kot 18.000 novih, večinoma asimptomatskih primerov. Umrlo je še sedem ljudi, večinoma starejših od 70 let in s pridruženimi boleznimi. Skupno so doslej evidentirali 17 smrti.

Najstrožjo obliko zaprtja odpravili za še štiri milijone prebivalcev

Mestne oblasti so danes še sporočile, da so najstrožjo obliko zaprtja odpravile za še štiri milijone prebivalcev. Doslej so dovoljenje, da zapustijo domove, izdali skupno 12 milijonom ljudem, številni pa ob tem še naprej ostajajo omejeni na svoje stanovanjske komplekse.

Zaradi gospodarske škode, ki je nastala zaradi strogega ukrepa zaprtja mesta, so oblasti obenem sestavile seznam ključnih podjetij, ki lahko nadaljujejo proizvodnjo. Na listi se je znašlo več kot 600 družb, med drugim znova obratuje tovarna ameriškega velikana električnih avtomobilov Tesla.