Odprava ukrepov v Šanghaju: 'To je dan, na katerega smo dolgo čakali'

BBC poroča tudi o olajšanju, ki ga ob tem čutijo prebivalci mesta: delavci, ki so v tovarnah živeli v šotorih, medtem ko so nadaljevali z delom, propadli lastniki trgovin in restavracij in na tisoče ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker so bili poslani v karantenske centre.

Pogojno odpravljanje ukrepov

Kljub naglemu sproščanju ukrepov, pa v mestu ne gre za popolno odpravo vseh omejitev. V svojih domovih in izoliranih območjih še vedno ostaja zaprtih 650 tisoč prebivalcev.

V mestu se ob izpolnjevanju določenih pogojev odpirajo restavracije, javni prevozi, proizvodnja in šole. Restavracije tako npr. lahko nadaljujejo z izvajanjem storitev, prehranjevanje na lokaciji pa še vedno ostaja prepovedano. Zaprti ostajajo tudi muzeji, telovadnice in kinematografi.

Vladi je ob odpravljanju ukrepov postal omogočen tudi vpogled v lokacijo in zdravstveno stanje prebivalcev. Ti bodo morali za odhod od doma in dostop do javnih storitev pokazati svojo zeleno prepustnico, ki bo dokazovala negativen rezultat PCR-testa, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur.

Za prebivalce Šanghaja ostaja oteženo tudi potovanje v druga kitajska mesta. Vsak prebivalec bo imel ob vrnitvi v Šanghaj odrejeno med 7- in 14-dnevno karanteno.

Za nekatere so bili ukrepi trda, a nujno potrebna mera za omejevanje virusa, drugi pa ukrepe razumejo kot nacionalno in mednarodno osramotitev, ki so jo spodbudili politični motivi in je imela škodljive posledice predvsem za prebivalce mesta. Kitajska sicer še vedno sledi politiki ničelne tolerance do covida, kar pomeni, da bo vsak nov potrjen primer covida v Šanghaju obravnavan tako, da bo oboleli posameznik prestavljen v bolnišnico ali v odrejene karantenske centre.