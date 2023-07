New York, 15.07.2023, 7:00 | Posodobljeno pred 4 minutami

Znana slovenska modna oblikovalka Sanja Grcić se je po sedmih letih znova vrnila v New York in v butiku na Manhattnu predstavlja del svoje poletne kolekcije oblačil, ki je nastala v sodelovanju s slovenskimi sodobnimi umetnicami. Grcićeva upa, da bodo njeni izdelki tudi tokrat vzbudili zanimanje Newyorčank, za katere pravi, da jih odlikuje zelo neformalen, pa tudi nor slog oblačenja.