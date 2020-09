Sanjska služba: na Maldivih iščejo 'bosonogega knjigarja'

Za vse, ki se ne veselite jeseni in zime sredi pandemije covid-19, vas pa vsaj tolaži misel na to, da boste lahko večere preživeli v družbi dobre knjige – na Maldivih iščejo nekoga, ki bi od oktobra vodil knjigarno v ekološkem, luksuznem letovišču Soneva Fushi.

Knjigarno v tem letovišču na zasebnem otoku Kunfunadhoo so od leta 2018 vodili že trije "bosonogi knjigarji". Zadnja, ki je opravljala to delo, je bila Chrissy Ryan , a je otok zapustila aprila zaradi pandemije. Ker pa se bo letovišče znova odprlo za obiskovalce z vsega sveta, potrebujejo nekoga, ki bo do velike noči njihove goste oskrboval s knjigami.

"Maldivi so praktično rešeni novega koronavirusa, letovišče pa ima lastni medicinski center, v katerem izvajamo teste, zato je tukaj zelo varno. Pričakujemo, da se bodo ljudje vrnili, zato smo si zadali, da znova odpremo kavarno," je zaGuardian povedal Philip Blackwell, izvršni direktor podjetja Ultimate Library, ki vodi knjigarno in počitniške destinacije po vsem svetu oskrbuje s knjigami.

Ko so nazadnje oglaševali delo bosonogega knjigarja, so se prijavili ljudje z vseh vetrov, ki so želeli pobegniti življenjski rutini. "Od novinarjev iz Bele hiše do filmskih režiserjev, odvetnikov, IT-jevcev, pesnikov, upokojenih knjižničarjev,"je povedal Blackwell, ki izhaja iz britanske družine z dolgo tradicijo prodajanja knjig. "Najpomembneje je, da gre za nekoga, ki ima izkušnje s prodajo knjig. Radi morajo imeti ljudi, imeti pa morajo veliko znanja o knjigah. Prav tako morajo biti pustolovskega duha, saj to ni služba, v kateri osem ur sediš v knjigarni. Ukvarjati se je treba z gosti, jim pomagati na njihovem knjižnem potovanju … Branje za užitek je kot mišica, ki ni ravno trenirana – z njo se ljudje začnejo ukvarjati šele, ko imajo čas na počitnicah,"pa je spregovoril o potrebnih lastnostih naslednjega knjižnega molja, ki bo dobil sanjsko službo na Maldivih.