Sanjska služba za ljubitelje vina in brezplačno bivanje v sončni Kaliforniji

V oglasu so zapisali še, da je to služba s potencialom, ki bo kandidata takoj izstrelila v svet vinarstva. Zaposleni bo tako vzpostavil pomembne kontakte in poslovne odnose v svetu vinarstva. In kakšen mora biti kandidat? Pripravljen 'piti požirek za požirkom', so zapisali. Kandidati morajo biti starejši od 21 let, imeti morajo dovoljenje za delo v ZDA, prijaviti pa se morajo z 'video' življenjepisom. V njem naj kandidati pojasnijo, zakaj je to njihova sanjska služba. Kandidate bodo ocenjevali glede na kreativnost, izkušnje in znanje. Najpomembnejša pa je, kot so še zapisali, ljubezen do dobrega vina.