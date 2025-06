Sanjske karibske plaže se dušijo pod rjavimi kupi in strupenimi plini

38 milijonov ton je največja količina alg doslej v Karibskem morju, zahodnem in vzhodnem Atlantiku ter Mehiškem zalivu, odkar so znanstveniki leta 2011 začeli preučevati to območje. Rekordna količina alg duši življenje, je za AP pojasnil Brian Barnes iz Univerze Južne Floride, ki je sodeloval pri nastanku poročila, ki ga je objavil Laboratorij za oceanografijo Univerze v Južni Floridi.

Prejšnji rekord je bil postavljen junija 2022, s približno 22 milijoni ton alg. Zdi se, da so kupi smrdečih alg na obali iz leta v leto vedno večji, a znanstveniki še ne vedo, zakaj. Te alge uspevajo odvisno od sončne svetlobe, hranil in temperature vode, dejavnikov, ki jih znanstveniki trenutno preučujejo, je pojasnil Barnes. Med možnimi razlogi so segrevanje morja in spreminjanje vremenskih vzorcev.

Medtem ko so velike skupine alg na odprtem morju zdrav ekosistem za morska bitja, od drobnih kozic do ogroženih morskih želv, lahko v bližini ali na obali povzročijo opustošenje. Lahko blokirajo sončno svetlobo, ki jo koralni grebeni potrebujejo za preživetje, in če alge potonejo, lahko zadušijo grebene in morske trave. Ko dosežejo obalo, bitja, ki živijo v algah, poginejo, našteva.

Ogromne kupi smrdljivih morskih alg so tudi glavobol za turizem, ki je glavni vir dohodka za manjše otoke. Na priljubljeni turistični destinaciji Punta Cana v Dominikanski republiki so uradniki investirali v ovire, da bi preprečili, da bi alge dosegle obalo. Na nizozemskem karibskem ozemlju St. Maarten so konec ekipe z bagri očistile obale, potem ko so se prebivalci pritoževali nad močnim vonjem po amoniaku in vodikovem sulfidu, ki lahko vplivata na dihala. Vonj je precej odvraten, je še opisal Barnes.