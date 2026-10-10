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Sanjsko hišo z razgledom na jezero Como podarila mestu

Rim, 10. 10. 2026 16.14 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Jezero Como

Zgodovinska hiša z vrtom in veliko panoramsko teraso s pogledom na jezero Como bo po odločitvi lastnice pripadla vsem prebivalcem slikovite italijanske Varenne. Loredana Spiga Venier je nepremičnino skupaj z opremo podarila občini v spomin na pokojnega moža Gianmarca Venierja. Postavila je le jasen pogoj: prihodnjih 90 let mora biti namenjena družbenim, kulturnim in turističnim dejavnostim za skupnost. "V času, ko se vse bolj zapiramo v zasebnost, se mi zdi prav toliko lepote ponuditi skupnosti," je pojasnila.

V Varenni ob jezeru Como so prejeli donacijo, kakršne v zgodovini občine še ni bilo. Loredana Spiga, vdova Gianmarca Venierja, je občini podarila zgodovinsko hišo v samem središču kraja, pripadajoči vrt in drugo nepremičninsko premoženje. Občina bo dobila tudi pohištvo in druge predmete v hiši, poroča Corriere di Lecco. Podarjena nepremičnina je ocenjena na več kot 1,6 milijona evrov.

Gre za prvo tako pomembno nepremičnino, ki jo je zasebnik podaril občini Varenna. Toda lastnica je postavila pogoj: hiša mora ostati namenjena skupnosti.

Hiša, vrt in terasa s pogledom na jezero

Casa Venier stoji v zgodovinskem središču Varenne na naslovih Contrada del Prato 16 in 18. Stanovanjski del se razprostira v dveh nadstropjih. V pritličju so kuhinja, kopalnica, jedilnica, velik dnevni prostor in veranda, ki se odpira proti vrtu. V zgornjem nadstropju so tri spalnice in dve kopalnici. Posest vključuje še vrt, ločeno gospodarsko poslopje s stolpičem ter veliko panoramsko teraso.

Prav terasa je eden najprivlačnejših delov posesti. Odpira se proti zalivu Varenna, od tam pa pogled sega čez kraj in jezero Como.

Loredana Spiga občini ni podarila samo nepremičnine. V dar je vključila tudi premičnine in pohištvo, ki so ostali v hiši.

Jezero Como
Jezero Como
FOTO: Profimedia

Pogoj bo veljal 90 let

Donacija ima natančno določeno namembnost. Spiga je zahtevala, da občina nepremičnino odpre skupnosti in jo uporablja za dejavnosti na družbenem, kulturnem in turističnem področju. Ta obveznost bo pravno določena za 90 let.

S tem je želela zagotoviti, da se namen donacije ne bo spremenil niti pod prihodnjimi občinskimi oblastmi.

Župan Varenne Mauro Manzoni je poudaril, da se je prvič v zgodovini njihove občine zgodilo, da ji je zasebnik podaril nepremičnino.

"Kdor pozna tisto teraso s pogledom na zaliv Varenna na preprosto zavidljivem panoramskem položaju, ve, da gre za čudovit kraj, od danes pa vemo, da pripada vsem nam," je dejal Manzoni.

'Želim počastiti spomin na svojega moža'

Za odločitvijo o donaciji pa je predvsem osebna zgodba. Loredana Spiga Venier je pojasnila, da je odgovor na vprašanje, zakaj se je odločila za neobičajno potezo, zelo preprost.

Pravi, da si njen pokojni mož zasluži, da se ga ljudje spominjajo zaradi človeka, kakršen je bil, in zaradi številnih dobrih stvari, ki jih je brez velikega pompa naredil za druge.

Gianmarco Venier je imel z Varenno dolgoletno vez. Kraj in njegove prebivalce je imel rad že od otroštva. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je njegov oče Ottaviano posest kupil od enega od dedičev družine Venini. Gianmarco se je nato v Varenno vračal vse do konca življenja.

Posebej sta oboževala teraso, je slikovito opisala: "Bila je res poseben prostor, s te terase sva dolga leta 'dihala' ves kraj z njegovimi lučmi in barvami, jezero z njegovimi razpoloženji, gore kot krono in oblake, ki so si sledili lahkotni ali grozeči."

Ker neposrednih dedičev nimata, se je, pravi, odločila, da "toliko lepote ponudi skupnosti". Zato bo hišo predala občini: "Ne vidim nikogar drugega kot vas, ki predstavljate to skupnost, da mu zaupam ta spomin in skrb za ta moj kraj srca."

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Jani.
10. 10. 2026 16.55
Zanimiva gesta😀
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