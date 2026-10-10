Sanjsko hišo z razgledom na jezero Como podarila mestu

V Varenni ob jezeru Como so prejeli donacijo, kakršne v zgodovini občine še ni bilo. Loredana Spiga, vdova Gianmarca Venierja, je občini podarila zgodovinsko hišo v samem središču kraja, pripadajoči vrt in drugo nepremičninsko premoženje. Občina bo dobila tudi pohištvo in druge predmete v hiši, poroča Corriere di Lecco. Podarjena nepremičnina je ocenjena na več kot 1,6 milijona evrov. Gre za prvo tako pomembno nepremičnino, ki jo je zasebnik podaril občini Varenna. Toda lastnica je postavila pogoj: hiša mora ostati namenjena skupnosti.

Hiša, vrt in terasa s pogledom na jezero

Casa Venier stoji v zgodovinskem središču Varenne na naslovih Contrada del Prato 16 in 18. Stanovanjski del se razprostira v dveh nadstropjih. V pritličju so kuhinja, kopalnica, jedilnica, velik dnevni prostor in veranda, ki se odpira proti vrtu. V zgornjem nadstropju so tri spalnice in dve kopalnici. Posest vključuje še vrt, ločeno gospodarsko poslopje s stolpičem ter veliko panoramsko teraso. Prav terasa je eden najprivlačnejših delov posesti. Odpira se proti zalivu Varenna, od tam pa pogled sega čez kraj in jezero Como. Loredana Spiga občini ni podarila samo nepremičnine. V dar je vključila tudi premičnine in pohištvo, ki so ostali v hiši.

Jezero Como FOTO: Profimedia

Pogoj bo veljal 90 let

Donacija ima natančno določeno namembnost. Spiga je zahtevala, da občina nepremičnino odpre skupnosti in jo uporablja za dejavnosti na družbenem, kulturnem in turističnem področju. Ta obveznost bo pravno določena za 90 let. S tem je želela zagotoviti, da se namen donacije ne bo spremenil niti pod prihodnjimi občinskimi oblastmi. Župan Varenne Mauro Manzoni je poudaril, da se je prvič v zgodovini njihove občine zgodilo, da ji je zasebnik podaril nepremičnino. "Kdor pozna tisto teraso s pogledom na zaliv Varenna na preprosto zavidljivem panoramskem položaju, ve, da gre za čudovit kraj, od danes pa vemo, da pripada vsem nam," je dejal Manzoni.

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