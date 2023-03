Sankcije proti materi vodje Wagnerjevih plačancev razveljavljene

Sodišče poudarja, da četudi je Jevgenij Prigožin odgovoren za spodkopavanje suverenosti in neodvisnosti Ukrajine, zgolj družinska povezava med njima ne utemeljuje odločitve EU za vključitev Violete Prigožine na seznam sankcioniranih oseb.

Kot v izjavi za javnost pojasnjuje sodišče, je Svet EU Prigožino zmotno navajal kot lastnico družbe Concord Management and Consulting, ki spada v skupino Concord, ki jo je ustanovil in si do leta 2019 lastil njen sin.

Svet je tudi navajal, da je lastnica drugih podjetij, ki so povezana z njenim sinom, s čimer naj bi podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Sodišče je namreč ugotovilo, da Prigožina od leta 2017 ni več lastnica podjetja Concord Management and Consulting, četudi ima še vedno v lasti delnice te družbe.