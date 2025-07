Sankcije proti poročevalki za Palestino 'nevaren precedens'

Sankcije proti Albanesejevi, ki jih je v sredo razglasil državni sekretar ZDA Marco Rubio , so že pred tem obsodile humanitarne organizacije, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch. Podporo poročevalki je izrazila tudi Slovenija.

Odzval se je tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk , ki je po uvedbi sankcij v Ženevi pozval k ustavitvi napadov in groženj proti osebam, ki jih imenujejo ZN in mednarodne ustanove, kot je Mednarodno kazensko sodišče (ICC), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska pravnica od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela in ZDA. Med obiskom Slovenije je po uvedbi sankcij dejala, da bo še naprej opravljala svoje delo.