Sankcije za Rusijo: odslej prepovedan še uvoz naftnih derivatov v EU

Države EU so se junija dogovorile o svežnju sankcij, ki prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v EU. Embargo za surovo nafto je po izteku šestmesečnega prehodnega obdobja začel veljati 5. decembra lani. Prehodno obdobje za uvedbo embarga na uvoz naftnih derivatov je medtem trajalo dva meseca dlje, kar pomeni, da je začel veljati danes.

Za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, sicer še naprej velja začasna izjema. Tako lahko države članice, ki so zaradi svoje geografske lege odvisne od ruske nafte, to še naprej dobavljajo po naftovodih. Primer takšnih članic EU sta Madžarska in Slovaška. Te surove nafte ali naftnih derivatov iz nje sicer ne smejo izvažati naprej v druge članice ali tretje države.

Podjetja iz EU poleg tega ne smejo zagotavljati zavarovanj ali financiranja pomorskega transporta ruske nafte v tretje države. S tem želijo Rusiji otežiti nadaljevanje izvoza nafte v države po svetu, saj so evropski upravljavci pomembni ponudniki tovrstnih finančnih storitev, so dodali na komisiji.

V decembru že začelja veljati cenovna kapica

V začetku decembra je skupaj z embargom na uvoz večine ruske surove nafte začela veljati tudi cenovna kapica za surovo nafto, ki jo Moskva izvaža v tretje države. Članice EU so jo določile pri 60 dolarjih na 159-litrski sod, pri čemer so se uskladile s skupino G7 in nekaterimi drugimi partnericami.

V petek pa so EU, skupina G7 in Avstralija sklenile še dogovor o uvedbi cenovnih kapic za naftne derivate, ki jih Rusija izvaža v države po svetu. Za derivate, ki so dražji od surove nafte, so zgornjo mejo določili pri 100 dolarjih na 159-litrski sod, za cenejše pa pri 45 dolarjih. Ti dve kapici veljata od danes.