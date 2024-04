Sankcije za ZDA: Kitajci podjetjema zamrznili sredstva, vodstvu prepovedali vstop

General Atomics Aeronautical Systems in General Dynamics Land Systems sta dve podjetji, ki od sedaj naprej ne bosta smeli več obratovati na Kitajskem. Podjetje General Dynamics ima pol ducata letalskih storitev Gulfstream in reaktivnih letal na Kitajskem, ki je še vedno močno odvisna od tuje letalske in vesoljske tehnologije, čeprav poskuša vzpostaviti lastno prisotnost na tem področju, piše AP.

Peking sicer že dolgo grozi s podobnimi sankcijami, vendar jih do sedaj še ni uresničil, saj njihovo gospodarstvo močno peša zaradi pandemije covida-19, visoke brezposelnosti in velikega upada tujih naložb. "Nadaljnja ameriška prodaja orožja kitajski regiji Tajvan resno krši načelo ene Kitajske in določbe treh kitajsko-ameriških skupnih sporočil, se vmešava v kitajske notranje zadeve ter spodkopava kitajsko suverenost in ozemeljsko celovitost," je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

Vztrajajo namreč, da sta celina in otok, kamor so med državljansko vojno leta 1949 pobegnile nacionalistične sile Čankajška, del enotnega kitajskega naroda.

Sankcije so bile uvedene na podlagi nedavno sprejetega zakona Ljudske republike Kitajske, ki je namenjen povračilnim ukrepom proti ameriškim finančnim in potovalnim omejitvam za kitajske uradnike, obtožene kršenja človekovih pravic na celinski Kitajski in v Hongkongu.

General Dynamics ima družbe registrirane v Hongkongu, južnem kitajskem polavtonomnem mestu, nad katerim Peking vztrajno krepi svoj politični in gospodarski nadzor.

Kitajske grožnje tujim podjetjem in vladam, ki pomagajo tajvanski obrambi so že privedle do številnih trgovinskih bojkotov in diplomatskih sporov. Kitajska je denimo ameriškima podjetjema Lockheed Martin Corp. in Raytheon Missiles & Defense prepovedala vstop na kitajski trg kot povračilni ukrep za uporabo enega od njunih letal in rakete za sestrelitev domnevnega vohunskega balona, ki je lani letel nad ZDA.