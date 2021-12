Velika napaka banke: nehote nakazali 155 milijonov evrov

Do napake je prišlo med vplačili iz 2000 poslovnih računov: "Zaradi tehničnih težav so bili pologi s strani nekaterih naših poslovnih komitentov podvojeni na račune prejemnikov," so danes sporočili iz britanske banke.

Kot poroča BBC, naj bi šlo denimo za plače zaposlenih, ki so torej dobili dvojno plačilo za svoje delo – pravilno vsoto s strani delodajalca in nato še enkrat enak znesek, ki pa je šel iz malhe banke Santander.

Denar se je razpršil na bančne račune po vsem Združenem kraljestvu, pri Santanderju pa so že začeli pogovore z vsemi konkurenčnimi bankami, ki so vpletene, to so Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank in Virgin Money. Kot zagotavljajo, so jim vse banke obljubile, da bodo pokušale vrniti denar.

Vendar pa pot do vračila celotnega 155-milijonskega zneska ne bo lahka, poudarja BBC. Ni namreč povsem jasno, kaj lahko banka stori, če je kateri od komitentov denar že porabil, saj bi lahko vračanje nato pripeljalo tudi do prekoračitve na računu oziroma minusa. Santander je sicer nakazal, da bi lahko sam stopil neposredno v stik z vsemi prejemniki neupravičenega božičnega pologa.