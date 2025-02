Santorini močno strese 'vsakih deset minut', najmočnejši sunek znova z magnitudo 5

Grčija se še vedno neustavljivo trese. Že zgodaj zjutraj so na območju Egejskega morja zabeležili potresni sunek z magnitudo 4,3, potresna aktivnost pa se nato ni ustavila. V eni uri so namreč zabeležili kar šest močnejših potresnih sunkov, ki so presegli magnitudo 4. Najmočnejši je udaril ob 9. uri, ko je območje streslo z močjo 5.

Epicenter potresa je bil na globini osem kilometrov, čutili pa so ga po celoti regiji. "Hiša se je zatresla, trajal je nekoliko dlje kot potresni sunek, ki smo ga čutili pred nekaj minutami," je Evropskemu mediteranskemu seizmološkemu centru sporočila oseba na območju. Številni so ob tem poudarili, da je bil sunek kratek, a intenziven, zaznale pa so ga tudi elektronske naprave, saj je ena od prič poročala, da je televizija za sekundo izgubila signal.

Slednje skrbi strokovnjake, med katerimi nekateri že dolgo dvomijo o trajnosti spreminjanja tega majhnega grškega otoka iz očarljivih vasic v eno najbolj priljubljenih evropskih počitniških destinacij. "Otok so želeli razviti v zgodbo uspeha, pri tem pa niso bili pozorni na okoljska in varnostna vprašanja," je dejal Dimitris Papanikolaou, profesor geologije na Univerzi v Atenah in nekdanji vodja grške organizacije za načrtovanje in zaščito pred potresi.

Rezultat pa je, kot pravi, danes povem jasen – luksuzni hoteli z bazeni in jacuzziji slonijo na plazovitih pobočjih Santorinija, kjer so vulkanska tla mehka in nestabilna. "V tej coni ne bi smeli graditi ničesar," je dejal Papanikolaou. "Dokler traja potresna aktivnost, je to zelo nevarno območje," je poudaril.

Zaradi potresov je vlada v četrtek razglasila izredne razmere, zapirala je šole ter na otok napotila vojsko. Medtem je več tisoč ljudi otok že zapustilo z letali in trajekti.

Oblasti so objavile opozorila pred zemeljskimi plazovi za pet območij, vključno z glavnim pristaniščem na Santoriniju, zaprle pa so tudi območja vzdolž kaldere – roba starodavnega, potopljenega vulkana, katerega stranice segajo v čiste vode Egejskega morja.