Santorini obarvan v srhljivo oranžno, peščena nevihta terjala smrtno žrtev

Vpliv saharskega peska na med turisti priljubljen grški modro-beli otok je bil tako intenziven, da so svetovno znane cerkve z belimi kupolami in razgledi na kaldero Santorinija izgledale kot prizor iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma, ki se dogaja na Marsu.

Ta dih jemajoč prizor je povzročil obsežen vremenski sistem. Isti vetrovi, ki so nosili prah, so prinesli tudi sunke vetra in "blatni dež", zaradi česar je bilo ozračje zadušljivo težko.

Oblasti so domačinom in turistom namenile opozorilo, naj ostajajo v zaprtih prostorih in se tako zaščitijo pred vdihavanjem prašnih delcev, poroča Greek Reporter. Previdnost so svetovali predvsem ranljivim skupinam. Številni so na spletu delili apokaliptične prizore iz Grčije.

Kot smo poročali, je oblak saharskega peska zajel tudi Kreto ter znatno zmanjšal vidljivost, zaradi česar so bili nekateri leti preusmerjeni na druga letališča. V bližini grške prestolnice je medtem neurje terjalo življenje ter povzročilo lokalne poplave in motnje v prometu. Gasilci so sporočili, da je umrl moški, ki so ga našli ujetega pod avtomobilom.