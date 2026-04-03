Tujina

Santorini obarvan v srhljivo oranžno, peščena nevihta terjala smrtno žrtev

Santorini, 03. 04. 2026 12.07 pred 25 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
M.P.
Santorini (X)

Gost val saharskega prahu, ki je v sredo zajel številne dele Grčije, je nebo nad Santorinijem obarval v srhljivo rdečo barvo, v letalskem prometu pa je povzročil številne motnje. V bližini Aten je neurje terjalo življenje moškega.

Vpliv saharskega peska na med turisti priljubljen grški modro-beli otok je bil tako intenziven, da so svetovno znane cerkve z belimi kupolami in razgledi na kaldero Santorinija izgledale kot prizor iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma, ki se dogaja na Marsu.

Ta dih jemajoč prizor je povzročil obsežen vremenski sistem. Isti vetrovi, ki so nosili prah, so prinesli tudi sunke vetra in "blatni dež", zaradi česar je bilo ozračje zadušljivo težko.

Oblasti so domačinom in turistom namenile opozorilo, naj ostajajo v zaprtih prostorih in se tako zaščitijo pred vdihavanjem prašnih delcev, poroča Greek Reporter. Previdnost so svetovali predvsem ranljivim skupinam.

Številni so na spletu delili apokaliptične prizore iz Grčije.

Kot smo poročali, je oblak saharskega peska zajel tudi Kreto ter znatno zmanjšal vidljivost, zaradi česar so bili nekateri leti preusmerjeni na druga letališča.

V bližini grške prestolnice je medtem neurje terjalo življenje ter povzročilo lokalne poplave in motnje v prometu. Gasilci so sporočili, da je umrl moški, ki so ga našli ujetega pod avtomobilom.

Gasilci so na širšem območju grške prestolnice prejeli skoraj 500 telefonskih klicev v sili, med njimi pa več kot 30 prošenj za reševanje.

Oblasti so objavile opozorila in zaprle šole vzhodno od Aten, na otokih Dodekaneza, na Kikladih in na Kreti. Na otoku Poros, blizu obale Peloponeza, so poplave odnesle most.

Večina trajektov, ki so glavno prevozno sredstvo za številne grške sredozemske otoke, je v sredo ostala v pristaniščih.

grčija santorini pesek nevihta
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nežna dušca
03. 04. 2026 15.24
Kot Trampova glava.
geemale
03. 04. 2026 15.23
ja, in v zraku se slišijo pritajene besede "alahu akbar".... ne vem od kje jih pobirate ampak spletne kamere v živo kažejo po vseh kikladi in kreti lepo, jasn vreme in 20 stopinj.
Kimberley Echo
03. 04. 2026 15.06
Ta fini prah sicer škodi dihalom, je pa za zemljo zelo dobrodošel. Poln je železa in fosforja in deluje kot gnojilo.
Panter 63
03. 04. 2026 15.00
Čudno da ni nič komentiral.oni štor od komentatorja Delavec Slo. Aja, ni s Hrvaške da bi smetil, ali je napotil doma. Upam čez Madžarsko.
1236
03. 04. 2026 14.58
Pa še radioaktiven je
Kimberley Echo
03. 04. 2026 15.09
Glej, 1m3 granita vsebuje do 15g naravnega urana. Kaj bomo zdaj?
sabro4
03. 04. 2026 14.43
Doni kaj so ti grki storili žalega, da so sedaj v oranžnem primežu?
cekinar
03. 04. 2026 14.49
nagnali so v Split ono letalonosilko Ford iz Krete,pa jih oranžni malo zdaj zeza.
Wolfman
03. 04. 2026 14.42
To je za vas srhljivo? Loleki
No.name1
03. 04. 2026 14.33
Noben pa ne govori da je to zrd napada na Iran in da je vs ta “puscavski pesek” radioaktiven…
Pedro Lopez
03. 04. 2026 14.28
A letala sicer letijo v takih razmerah ali kako?
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.06
Je oranžni trumpelj srečen???
KMET70
03. 04. 2026 13.52
Spet bodo morali prebeliti
HitraVeverca
03. 04. 2026 13.51
In kaj je narobe? Malo oranžno in kaj zdaj?
Emtisunce
03. 04. 2026 13.39
Kak je leepooo, čuj !
Kimberley Echo
03. 04. 2026 13.35
Ker je tokrat pojav intenzivnejši se o tem piše, sicer pa je to vsaj 2x na leto na Malti, Siciliji in Kreti, pa še kje. Utegnejo imeti kmalu drug bolj škodljiv pojav, namreč med Grčijo in J Italijo nastaja območje nizkega zračnega pritiska, ciklon, ki lahko postane medicane.
tornadotex
03. 04. 2026 13.10
Konec je vse bližji...Takole bo žarelo, ko bodo začeli tepiharji si pošiljati jedrske drug drugemu...
HitraVeverca
03. 04. 2026 13.50
Če ti bo kdo jedersko spusto ti jo bo Trump pa njegov prijatu Izraelc.
NeXadileC
03. 04. 2026 13.00
Priprave za selitev na Mars?
