Santorini stresel najmočnejši potres v zadnjih dneh

Nekaj minut po 21. uri zvečer je območje Santorinija močno streslo. Območje v Egejskem morju je takrat zabeležilo najmočnejši potres v zadnjih dneh, ki je imel po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra magnitudo 5,1.

Na spletu so se oglasili številni lokalni prebivalci, ki so potres čutili tudi na drugih grških otokih, tresljaji pa so dosegli tudi grško prestolnico. Številni so dejali, da je bil potres kratek, a močan.