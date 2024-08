Ko ga zapustijo dnevni 'migranti', postane otok duhov: bodo omejili število križark?

Ob omembi otoka Santorini je poleg čarobnih belih hiš in modrih kupol ena od prvih asociacij gneča na slikovitih in fotogeničnih ulicah. A turistični delavci opozarjajo, da je sezona za najbolj znamenit grški otok v resnici slaba. Nekaj so prizori z družbenih omrežij, a ko mesto zapustijo dnevni turisti, ki se na otok pripeljejo z ogromnimi trajekti in križarkami, so hoteli skorajda prazni, ulice pa se po pravljičnem sončnem zahodu spremenijo v ulice duhov, so razočarani nad letošnjo sezono.

Santorini vsako leto privabi 3,4 milijona turistov, medtem ko je na magičnem grškem otoku prijavljenih 20.000 stalnih prebivalcev. Kot poroča CNN, se v visoki sezoni na otok zgrne okoli 17.000 potnikov s križark in trajektov.

Sončni zahod na Santoriniju. FOTO: Shutterstock icon-expand

Dobesedno zapodijo se proti najbolj priljubljenima točkama na otoku – glavnemu mestu Firi in slikoviti Oii. In prizori spektakularnih sončnih zahodov (in zatrpanih kotičkov, ki jih zasedejo številni obiskovalci) preplavljajo družbene medije. Čeprav je na najbolj znamenitih točkah težko najti prosto mesto ali narediti fotografijo brez čakanja ali ljudi v kadru, pa tamkajšnji turistični delavci opozarjajo, da je realnost povsem drugačna od prizorov na družbenih omrežjih.

Santorini FOTO: Shutterstock icon-expand

Ko se sonce potopi v vabljivo grško morje, se množice razkropijo in nabito polne uličice postanejo ulice duhov, opozarjajo. Župan Santorinija Nikos Zorzos je že predlagal omejitev števila dnevnih potnikov na križarkah, ki želijo na dnevni ogled otoka, na 8000 na dan. To potezo je podprl premier Kyriakos Mitsotakis, ki je za Bloomberg povedal, da so takšen ukrep predvideli za naslednje leto.

Gneča med čakanjem na spektakularni sončni zahod. FOTO: Shutterstock icon-expand

Sloves prenaseljenosti odbija številne turiste, ki bi ostali dlje Na enem izmed najbolj romantičnih otokov, znanem po sočnih češnjevih paradižnikih in nizkih vinskih trtah, po mnenju nekaterih ne gre le za preveliko število turistov, ampak predvsem njihovo neustrezno razporeditev. Gianluca Chimenti, organizator potovanj in prebivalec Santorinija, je za CNN povedal, da je otok v resnici prazen: "To je najslabša sezona doslej." Julij in avgust na Santoriniju pomenita višek sezone, vendar so mestna središča mrtva že po 21. uri, restavracije in hoteli pa še zdaleč niso zasedeni, opisuje letošnjo slabo turistično bero. Kot pravi, cenijo tudi potnike s križark, a pomembni so predvsem tisti, ki na otoku ostanejo dlje časa, poudarja. Hoteli so trenutno bolj ali manj pod 30-odstotno zasedenostjo običajne sezone, trdi in dodaja, da so tudi lokalna podjetja na otoku deležna podobnega udarca. Kot poudarja, medtem ko bo letos najznamenitejši otok v Kikladih za en dan obiskalo veliko turistov, obstaja še več drugih, ki jih prenaseljen sloves otoka odbija in ga zato ne obravnavajo kot destinacijo za daljše bivanje.

Bela fasada in modra streha sta zaščitna znaka Grčije. FOTO: Shutterstock icon-expand