Santos priznal krivdo za prevaro in krajo identitete

"George Santos je danes prvič, odkar je začel svojo kampanjo za kongres, povedal resnico o svojih dejanjih. Priznal je laganje, krajo in prevaro. Priznal je, da je prevaral zvezne ustanove, lastno družino, podpornike in volivce. Zaradi tega bo kaznovan," je sporočil zvezni tožilec vzhodnega okrožja New York s sedežem v Brooklynu Breon Peace.

Danes 36-letni George Santos je bil novembra 2022 izvoljen v zvezni kongres, kmalu pa so prišla na dan poročila o njegovih številnih lažeh. Med drugim je lagal o svoji družini, ko se je predstavljal kot potomec žrtev holokavsta iz Ukrajine, o izobrazbi, aktivnostih in zaposlitvi. Zvezno tožilstvo je maja lani vložilo obtožnico zaradi številnih kaznivih dejanj in jo oktobra dopolnilo z obtožbo laganja kongresu.