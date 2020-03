'V Lombardiji je huje, kot bi eksplodirala bomba'. Zdravnica: Hudo zbolevajo tudi mlajši

Mediana starosti pacientov, ki jih obravnavajo na italijanskih oddelkih intenzivne nege, je 65 let. Strokovnjak Grasselli pravi, da predvsem v zadnjem tednu opažajo porast števila mlajših pacientov, med drugim so se te dni borili za življenje 20-letnika.

Grasselli še ocenjuje, da se sosednje regije in države zdaj spopadajo z "metastazami tega izbruha". "Tam je manj zelo kritičnih primerov. V Lombardiji imamo sicer sodoben in učinkovit zdravstveni sistem, ampak težava v središču izbruha je, da je do trenutka, ko ugotoviš, kaj se dogaja, težava že neobvladljiva. Upam, da se v drugih državah to ne bo zgodilo. Najbolj pomembno za vsako državo je, da oblasti razumejo, da je brez učinkovitih ukrepov proti širjenju bolezni ogrožen zdravstveni sistem – in to ne glede na to, kako dober je. Za že bolne potrebujete ventilatorje in postelje, najbolj pomembno pa je, da populacijo naučite, da mora osvojiti določene vzorce vedenja, da se ustavi širjenje bolezni," je italijanski strokovnjak dejal za britanski Channel 4.

"Spremljali smo ljudi, ki so se vračali iz Kitajske, ampak izbruh nas je presenetil."

Mi pa smo se o razmerah v Italiji, ki se predvsem na severu države spopada s hudim izbruhom koronavirusa, oblasti pa so medtem karanteno razglasile za celotno državo, pogovarjali z mlado italijansko zdravnico Saro Cocetto.

Še pred kratkim je bila v rednem delovnem pogonu, zdaj se je morala zaradi nosečnosti umakniti v ozadje – o novem koronavirusu je enostavno preveč neznank, tveganje bi bilo preveliko. Zdravnica, ki se v enem od italijanskih zdravniških sindikatov ukvarja predvsem s področjem mladih zdravnikov in izzivi, s katerimi se srečujejo, zdaj vsak dan ure in ure preživi tako, da spremlja strokovno literaturo in medijska poročanja, povezana s koronavirusom. Številne podatke nato posreduje naprej, kolegom, za katere so informacije še kako pomembne, a jih sami pod bremenom dela nimajo časa spremljati.

Kot pravi sogovornica, je izbruh koronavirusa Italijo – še posebej v takšnem obsegu – vsekakor presenetil. "Prvi potrjeni primer, 38-letnik, je bil dolgo obravnavan kot pacient z navadno gripo, dvakrat je celo prišel na urgenco. Šele nato je prišlo na dan, da je bil na večerji z nekom, ki se je pred kratkim vrnil iz Kitajske. Zato so ga testirali na koronavirus, test je bil pozitiven in vzpostavilo se je prepričanje, da je se je okužil od osebe, v družbi katere je bil, in ki se je vrnila iz Kitajske. Šele potem se je izkazalo, da človek, ki je veljal za vir okužbe 38-letnika, sploh ni bil pozitiven in italijanske zdravstvene oblasti so spoznale, da virus že kroži med populacijo."

Presenečenje se je zgodilo, čeprav so se pri sosedih z možnostjo pojava koronavirusa začeli ukvarjati relativno zgodaj. "Prve smernice v povezavi s koronavirusom smo zdravniki dobili konec januarja. Sprva smo kot potencialno okužene s koronavirusom obrvnavali vse, ki so bili v stiku z ljudmi s Kitajske in ki so se pred kratkim vrnili s Kitajske. V Severni Italiji namreč veliko ljudi dela s kitajskimi podjetji, tudi potujejo na Kitajsko in nazaj. Čeprav je Italija turistična država, nas niso toliko skrbeli turisti, kot izpostavljenost zaradi ljudi, ki sodelujejo s Kitajsko in tja potujejo. Tudi zato je bil eden prvih ukrepov v Italiji ukinitev direktnih poletov na Kitajsko. Uveden je bil ukrep preventivnega merjenja telesne temperature na letališčih pri vseh, ki so vstopali v Italijo. Vendar se je nato izkazalo, da gre za bolezen, pri kateri pacient dolgo ne kaže simptomov, tudi do 10 dni. Kar pomeni, da brez testa okužbe pri sebi sploh ne zazna. Ko se je izbruh začel, so se nato kmalu spremenili tudi epidemiološki kriteriji."

Težave s testi in težave z nerazumevanjem javnosti

Kot pravi, so bili zdravniki z začetno reakcijo italijanskih pristojnih na pojav koronavirusa v svetu relativno zadovoljni, imeli so podatke, situacijo so spremljali.

Pa je bilo – glede na kasnejši razvoj dogodkov – to dovolj? "Če pogledamo, kaj počnejo druge države, recimo tudi Nemčija, Francija, potem lahko vidimo, da tam zdaj počnejo podobne stvari, kot smo jih v Italiji počeli pred tremi tedni. Težava pa je, da pri okoli 85-odstotkov okuženih bolezen mine brez simptomov ali z zelo milimi simptomi, vsak pacient pa lahko povprečno okuži še približno tri ljudi – zaenkrat kažejo epidemiološke študije. Poleg tega gre za nov virus in na začetku so bile velike težave s testiranjem. Hitri testi niso bili na razpolago, sprva je bilo testiranje na voljo samo na Institutu Spallanzani v Rimu, tako da vsi odvzeti vzorci šli tja. Zdaj je testiranje na srečo mogoče v vseh večjih bolnišnicah. Ampak podobne težave imajo zdaj kolegi v drugih državah. Govorila sem z britanskimi kolegi, ki trenutno veliko vzorcev pošiljajo v Cambridge. Testiranje sprva vzame veliko časa. Soočamo se torej s težavami, ki jih s seboj prinese dejstvo, da gre za nov virus in smo na neznanem teritoriju."

Prav tako so se hitro – kot pri nas – pojavile težave z razumevanjem situacije v populaciji: "Ko je test pozitiven, se začne poizvedovanje o stikih pacienta. Nato pa se glede na simptome odločijo, koga od teh stikov bodo prav tako testirali. Ampak najbolj pomembno pri strategiji boja proti koronavirusu – in kar opažamo, da je tudi najbolj težavno – je, da morajo ljudje sodelovati. Da če so bolni ostanejo doma, da se čim manj družijo z drugimi, da se ne prepričujejo, da je "samo prehlad", ampak vseeno ostanejo doma, dokler niso povsem zdravi. To je bistveno!"