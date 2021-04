29-letna doktorica prava postala nova županja Sarajeva

Sarajevski mestni svet je v četrtek enoglasno potrdil novo županjo mesta. To je postala Benjamina Karić , ki je v bosansko-hercegovski javnosti znana kot najmlajša doktorica prava v BiH in je tudi prva povojna doktorica klasičnega rimskega prava. Je avtorica 50 publikacij, knjig, člankov in prevodov iz latinščine. Vzporedno je diplomirala na dveh fakultetah - Pravni fakulteti in na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Sarajevu. V akademski sferi je dosegla naziv docentke.

Ker se morajo po statutu mesta Sarajeva morajo vodje mestnega sveta in mestne uprave nacionalno opredeliti, se je Karićeva opredelila kot "ostali". 29-letnica je poročena in ima enega otroka.

V svojem prvem nagovoru je dejala, da bo njena prioriteta posodobitev delovanja mesta. "Skupaj moramo podpreti sodobne in pozitivne trende v razvoju mesta, pri tem bomo sledili interesom meščanov, jaz kot županja pa bom dala vse od sebe. Želim, da smo ena velika ekipa, ki dela izključno v interesu Sarajeva in Bosne in Hercegovine," je dejala Karićeva.

Karićeva je sicer druga županja v zgodovini mesta. Prva ženska, ki je zasedla to pozicijo je bila Semiha Borovac iz vrst SDA, ki je županovala med leti 2005 in 2009.

Sarajevo je tako po petih mesecih in številnih zapletih vendarle dobilo novo vodstvo. Na novembrskih lokalnih volitvah v Sarajevu je največ glasov prejela koalicija štirih strank: Socialdekmokratske stranke (SDP), Naše stranke (NS), Naroda in pravice (NiP) in Narodne evropske zveze (NES). Te so se nato morale dogovoriti o imenovanju skupnega kandidata za župana. Prvi predlog je bil Bogić Bogićević (kandidata je izbirala SDP), vendar se je na sejah mestnega sveta vnela burna razprava, po kateri je Bogićević odstopil od kandidature. Koalicija štirih je razpadla, tako da ostaja zgolj koalicija treh strank (SDP, NS in NiP).