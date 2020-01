Sarajevo je najbolj onesnaženo mesto na svetu

Glavno mesto Bosne in Hercegovine se zadnje dni duši v smogu, merilne postaje dosegajo rekordne vrednosti. Raven delcev PM2,5 presega "varne" vrednosti za najmanj desetkrat, Sarajevo je tako na mednarodni lestvici z veliko prednostjo za seboj pustil indijska in kitajska mesta.

Sarajevo je v zadnjih dneh dobilo sloves najbolj onesnaženega mesta na svetu. 11. in 12. januarja so vrednosti dosegale kar neverjetne številke. Kakovost zraka je imela danes v bližini centra Sarajeva indeks vrednosti čistoče kar 777, in če vemo, da IAQ lestvica vse do 50 šteje kot sprejemljivo, vse nad 250 pa je nevarno tudi za sicer zdrave ljudi, je izmerjena vrednost alarmantna. Dramatično onesnaženje je razlog, da je vlada kantona Sarajevo razglasila situacijo kot "nevarno" ter prepovedala uporabo avtomobilov z dizelskimi motorji standarda EURO3 in manj. Številni prebivalci so tako čez dan zbežali na bližnji hrib Trebević, ki je nad smogom in prebivalcem omogoča vsaj nekajurno gibanje na čistem zraku.

Pogled s Trebevića razkriva razsežnost onesnaževanja, ki se razprostira po dolini reke Bosne. FOTO: D.F.

Zrak je tako slab, da v kantonu tudi kadilcem priporočajo, naj ne kadijo zunaj, saj bi to bilo lahko nevarno, in naj se ljudje ne gibljejo na prostem, razen če ni res nujno. Če morajo biti zunaj, naj nosijo maske, ki imajo posebne filtre, ki ulovijo tudi delce PM2,5 in PM5.

Sarajevo in dolina reke Bosne imata v teh dneh najvišje vrednosti onesnaženja na svetu.

Brez jasne strategije za zaščito okolja Ena največjih težav, s katero se soočajo meščani Sarajeva, je, da nenormalno zapleten politični sistem in prelaganje odgovornosti onemogočata jasne odločitve o sprejemanju ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja. Medtem ko v EU zvišujejo zahteve za izpuste in trde delce v izpustih avtomobilov, v Bosni zaostajajo. Razlogi so številni, med njimi tudi nižji standard, uvoz avtomobilov z evropskega tržišča, uporaba premoga in lesa za kurjavo, stare tovarne ...

Vzpon z žičnico na Trebević, ki traja sedem minut, pokaže pravo barvo "megle". FOTO: D.F.

Kot so nam rekli v uradu župana mesta Sarajevo, se je mesto vedno borilo z onesnaževanjem, sami pa so sprejeli različne ukrepe, kot so nižje cene za žičnico na Trebević, pospešena plinifikacija in ozaveščanje ljudi. Težava, s katero se soočajo, je tudi, da je ekologija povezana s federalno oblastjo, ta pa je relativno počasna, na podlagi medijskih pričevanj pa tudi neučinkovita.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sprehod po Sarajevu tudi med dnevom kaže na onesnaževanje, ki ga položaj mesta v kotlini in močna inverzija nikoli ne razpršita. Številni avtomobili so stari, golf 2 je zelo pogost avtomobil, tudi novejši avtomobili so še vedno precej stari. Kot povedo domačini, je povečan promet eden največjih krivcev za onesnaženje, ljudje ne upoštevajo omejitev, slaba prevetritev kotline pa onesnaženje samo okrepi. Sarajevo se zadnja leta, sploh ker se je povečalo število avtomobilov, z onesnaženjem bori slabo, edina odrešitev, ki jo prebivalci dobijo, pa je sprememba vremena, ki smog spiha iz doline in ga pošlje nad druge dele Bosne. Tudi v drugih mestih, kot sta Zenica in Kakanj, kjer imajo jeklarne in termoelektrarne, zrak ni veliko boljši, kvečjemu slabši. V industrijskih središčih, ki so pogosto v centru mest in zagotavljajo delovna mesta za prebivalce, se lokalna oblast ne bori preveč za ekologijo, saj so delovna mesta višje na političnih prioritetah. Druga ovira za boj proti onesnaženju je ta, da je to pogosto in izrazito pozimi, poleti pa ga ni videti, zato tako politiki kot uradniki pozabijo na sivino zimskih dni.