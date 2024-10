Sarajevo je najboljša svetovna destinacija

"Uradno je: Sarajevo je osvojil naslov Best of the World 2025 Readers' Choice," so sporočili z National Geographica v torek na družbenih omrežjih, potem ko je Sarajevo osvojilo naslov najboljše svetovne destinacije za leto 2025 po izboru bralcev revije.

Sarajevska županja je v odzivu na novico na družbenem omrežju prebivalce prestolnice Bosne in Hercegovine v torek pozvala, naj odprtih rok pričakajo goste z vsega sveta. "Bodimo kot vedno najboljši gostitelji," je še zapisala.

Finalisti izbora Best of the World 2025 Readers' Choice so bila še mesta Ho Chi Minh City v Vietnamu, New Orleans v ZDA, Bodrum v Turčiji in Cusco v Peruju. Med 25 najboljših svetovnih destinacij po izboru revije pa so se med drugim uvrstili Guadalajara v Mehiki, Boise v Idahu, Cork na Irskem, Bangkok na Tajskem, Los Angeles v Kaliforniji in Antigua v Gvatemali.