Tujina

Sarajevo safari: mesto Sarajevo se pridružuje kazenskemu postopku

Sarajevo, 28. 01. 2026 15.31 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
ŽIvljenje v obleganem Sarajevu med vojno v BiH

Mesto Sarajevo se bo pridružilo kazenskemu postopku v Milanu v zvezi s t. i. primerom Sarajevo safari, je odločil sarajevski mestni svet. Postopek so italijanski pravosodni organi sprožili proti neznanim osebam, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini po plačilu za zabavo streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

Mestni svet Sarajeva je danes po poročanju medijev v BiH dal soglasje, da se Sarajevo pridruži kazenskemu postopku v vlogi oškodovane strani. Odločitev vključuje tudi izvajanje vseh nujnih aktivnosti za zbiranje relevantnih podatkov in dokumentacije o prebivalcih Sarajeva, ki so bili med obleganjem mesta ubiti v ostrostrelskem delovanju.

Tožilci v Milanu so lani začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, ki so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom, ki so oblegali mesto, med letoma 1992 in 1996 lahko streljali na prebivalce mesta. Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

ŽIvljenje v obleganem Sarajevu med vojno v BiH
ŽIvljenje v obleganem Sarajevu med vojno v BiH
FOTO: AP

Preiskavo na milanskem tožilstvu vodi tožilec Alessandro Gobbis zaradi suma umorov iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Oškodovano stran zastopa odvetnik Nicola Brigida, ki je mesto Sarajevo tudi zaprosil za pridružitev postopku v vlogi oškodovane strani.

